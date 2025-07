Így használnák a magyarok az Otthon Start hitelt - megyei bontásban az érdeklődők

Már most sokan készülnek a szeptembertől induló fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelre például azzal, hogy ellenőrzik azt, hogy jogosultak-e a kérdéses hitelre.

Az Otthon Start felvételében gondolkozók jövedelmüknek csak kis részét költenék törlesztésre/Fotó: Budimir Jevtic / shutterstock

A kedvezményes lakáshitelre a Bankmonitor is készül, így július 7-e óta már kalkulátor is elérhető az oldalon, amit a portál pénteki közleménye szerint már 4 ezren használtak, és amiből már több következtetést is le lehet vonni.

Az Otthon Startból a fővárosban és az agglomerációban vennének lakást

A területi bontás alapján látható, hogy a legtöbb érdeklődő (33,46 százalék) a fővárosban szeretne ingatlant vásárolni a támogatás kihasználásával, de Pest vármegyében is kiemelkedő az érdeklődés, ahol a kalkulálók 13,81 százaléka szeretne élni a lehetőséggel. Tehát a támogatásra pályázók közel fele a fővárosban és az agglomerációban venne lakást. Szintén nagy az érdeklődés Győr-Moson-Sopron vármegyében is, ahonnan a vásárolni szándékozók 5,09 százaléka került ki.

Az adatokból kiderül a is, hogy a budapesti érdeklődők vásárolnának a legdrágábban (átlagosan 55,4 millió forintért) ingatlan, de az átlagos vételár Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlépi az 50 millió forintot.

Tolna vármegyében fizetnék ki a vevők a legkevesebbet egy ingatlanért, ott az átlagos vételár 34,2 millió forint. A Bankmonitor közleménye arra is rámutat, hogy Budapesten a jelenlegi bő 1 millió forintos átlagos négyzetméterár mellett olyan nagy alapterületű ingatlant nem lehet vásárolni. Az adatok szerint ugyanakkor a kedvezmény vételárkorlátját csak elenyészően ostromolják, az érdeklődők alig több, mint 3 százaléka keresne 90 millió forintnál drágább lakást.

A magasabb vételár nem meglepő módon nagyobb kölcsönösszeggel is társul, így a fővárosiak szeretnék a legtöbb hitelt céljuk megvalósításához, átlagosan 39,1 millió forintot, míg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a vevők beérnék 25,2 millió forintos kölcsönnel. mindez azt is jelenti, hogy sokan keresnek lakás kevés önerővel. A hitelre pályázók több mint fele kevesebb mint 20 százalék önerővel használná ki az Otthon Start Programot, így átlagosan a vételár 76,62 százalékát finanszíroznák hitelből.