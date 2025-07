Nagyon bukhat, aki nem figyel erre az Otthon Start igénylésekor

Az Otthon Start hitel célja, hogy megfizethetőbbé tegye a lakáshitelezést, különösen azok számára, akik korábban nem jutottak hozzá ilyen típusú támogatásokhoz – derült ki a Money.hu elemzéséből. Mint írták, a rendelkezésre álló információk alapján azt lehet tudni, hogy az Otthon Start hitel a CSOK Plusz és a Falusi CSOK esetében megszokott tb-jogviszonnyal kapcsolatos szabályokhoz fog igazodni.

Az Otthon Start hitel célja megfizethetőbbé tenni a lakáshitelezést / Fotó: PhotoAlto via AFP

Ez azt jelenti, hogy az igényléshez biztosítottnak kell lenni, és ez a jogviszony az igénylés pillanatában már legalább két éve fenn kell hogy álljon. Társadalombiztosítási jogviszony alapját képezheti

a főállású munkavégzés,

az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység,

illetve az egyéb járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony.

Nem elegendő önmagában azonban az egészségbiztosítási járulék fizetése, mert ez nem minősül biztosítotti jogviszonynak, így nem tesz jogosulttá az államilag támogatott lakáshitelek igénylésére.

„A kamattámogatott lakáshitelek – mint az Otthon Start vagy a CSOK Plusz – igénylésekor a társadalombiztosítási jogviszony igazolása kulcsfontosságú. Sokan bizonytalanok abban, hogy rendelkeznek-e elegendő biztosítási idővel, ami az igénybevétel feltétele. Ezen információk díjmentesen és gyorsan lekérdezhetők elektronikus úton. Amennyiben rendelkezünk ügyfélkapus azonosítóval (beleértve az Ügyfélkapu+ és DÁP hozzáférést is), valamint tajszámmal, megtekinthetjük a saját biztosítási jogviszonyunkra vonatkozó részletes adatokat” – emelte ki Korponai Levente, a Money.hu vezetője.

Fotó: PhotoAlto via AFP

Az Otthon Starttal még jobban megérheti hazaköltözni

Külföldön dolgozók számára kulcskérdés lehet, hogy elfogadható lesz-e a külföldi tb-jogviszony után utólag létesített magyar jogviszony. A CSOK Plusznál már ismert szabály alapján ugyanis, ha csak a külföldön dolgozó fél rendelkezik biztosított státusszal, akkor vállalnia kell, hogy a hitelkérelem aláírásától számított 180 napon belül magyarországi tb-jogviszonyt létesít – vagyis hazatér, és keresőtevékenységet kezd.

Ha a másik fél itthon biztosított, akkor ezzel a feltétel teljesülhet. Felmerül ugyanakkor az is, hogy az Otthon Start esetében is érvényesülhetnek-e azok a kivételek, amelyek már a CSOK Plusz, a Falusi CSOK vagy a Babaváró esetében is megengedettek. A tb jogviszony igazolása alól mentesülhetnek például:

gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) részesülők,

ápolási díjban részesülők,

megváltozott munkaképességű személyek,

valamint bizonyos kiegészítő tevékenységet végzők, például vállalkozó nyugdíjasok.

Nyitott kérdés még, hogy kapnak-e kedvezőbb elbírálást az egyéni vállalkozók és az őstermelők (mint más támogatásoknál). Bár a jelenleg elérhető állami otthonteremtési konstrukciók alapján levonhatunk következtetéseket, az Otthon Start hitelhez kapcsolódó tb-jogviszony végleges feltételeit a jogszabály rögzíti majd.