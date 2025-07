Otthon Start: élénkülhet a lakáspiac, de a feltételek fékezik a drágulás ütemét

Miután egyre több részlet derül ki az első lakásvásárlást kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitellel segítő Otthon Start programról, annak az ingatlanpiacra gyakorolt hatásával kapcsolatban is egyre több a kérdés.

Az Otthon Start sok első vásárlót hozhat a piacra / Fotó: Shutterstock

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy egy kifejezetten megengedő jogszabályról van szó, melynek értelmében új lehetőséget kapnak a piacra lépésre az otthonukat elvesztett devizahitelesek, a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, valamint azok a házastársak is, akik például kiskorú gyermeküknek vásárolnának lakást.

Az Otthon Startnak hála sokan léphetnek a piacra

Mindez a szakember szerint azt jelenti, hogy a vonzó kamatok és a megengedő szabályok akár 60-70 ezer első lakást vásárló megjelenését is jelentheti a lakáspiacon az Otthon Start Programot követő 12 hónapban. Balogh László szerint korábban évi 20-30 ezren voltak jelen a piacon olyanok, akik első lakásukat vásárolták meg, ám

most megjelenhetnek azok is, akik az elmúlt 10 év drágulása miatt kiárazódtak a piacról,

sőt azok is, akik csak a következő 3-5 évben vásárolták volna meg az első lakásukat. Ugyanakkor a program első hullámának lecsengése utáni öt évben lanyhulhat az első vásárlók szerepe a piacon, számuk 15-20 ezerre csökkenhet.

Az Ingatlan.com szakértői szerint bár az első vásárlók megjelenése egyfajta láncreakciót is elindíthat, hiszen az eladók is újabb helyre költözhetnek, élénkítve ezzel a lakáspiacot, és a korábbinál több adásvétel az árakat is felfelé hajthatja, de a jogszabályban található korlátok, valamint már eleve magas ingatlanárak fékezhetik a drágulás ütemét. Balogh László szerint a magasabb lakásárakkal rendelkező helyeken, például Budapesten vagy Debrecenben a piac el sem tudna viselni rövid távon egy újabb lakásárrobbanást.

Az árak emelkedésének gátat vetnek a program feltételei

A tervezetben szerepelnek a már eddig megismert korlátok, amelyek a megvásárolandó lakóingatlanra vonatkoznak. Ha lakásról van szó, a maximális vételár 100 millió forint lehet, családi házak és ikerházak esetében pedig 150 millió forint az árplafon. Emellett négyzetméterenként maximum 1,5 millió forintos áron elérhető lakóingatlanra lehet igényelni a kedvezményes hitelt.