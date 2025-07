Otthon Start: kiderült, ki igényelheti a 3 százalékos hitelt külföldi tb-jogviszonnyal

A tervezet szerint azok a magyar állampolgárok is igényelhetik az Otthon Start kedvezményes hitelt, akik külföldi tb-jogviszonnyal rendelkeznek, de ennek azért vannak feltételei.

Otthon Start: kiderült, elérhető-e a lakáshitel külföldi TB jogviszonnyal

Ki igényelheti az Otthon Start hitelt külföldi tb-jogviszonnyal?

Akkor lehet külföldi tb-jogviszonyal igényelni a három százalékos hitelt ha:

magyar állampolgár az igénylő,

a munkavégzés Magyarországon történik, még akkor is, ha a TB-jogviszony külföldi,

teljesíti a további feltételeket (pl. életkor, első lakás, jövedelem stb.).

Fontos, hogy a CSOK Plusz keretében az is jogosult lehet, aki az igényléskor külföldön dolgozik, amennyiben vállalja, hogy 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási törvény hatálya alá fog tartozni – emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője a cég közeményében. Hozzátette: mindez nem feltétlenül jelenti azonban azt, hogy Magyarországról kell a munkát végezni,

a lényeg a magyar társadalombiztosítási törvény hatálya alá tartozás.

Ilyen kitétel az Otthon Start jogszabály tervezetében nincsen, vagyis csak magyarországi munkavégzéssel teljesíthető ez a jogosultsági feltétel.

A jelenlegi CSOK Plusz szabályozás alapján az átalányadózással működő egyéni vállalkozók, illetve kisadózók vagy őstermelők esetén már 1 év TB jogviszony is elegendő a jogosultsághoz. Az Otthon Start esetében ez a könnyítés szintén nem szerepel a tervezetben, de a végleges jogszabály még változhat – a társadalmi egyeztetés során beérkező szakmai javaslatok beépítése nem kizárt.

Az Otthon Start nem zárja ki, hogy külföldről kapják a fizetést

A bankok az eddigi gyakorlat alapján nyitottak a külföldi jövedelemmel rendelkezők lakásvásárlásának finanszírozására is, bár minden pénzintézet kicsit másképp kezeli a külföldi jövedelmet. Vannak azonban olyan alapfeltételek, melyeknek a külföldi jövedelmet igazoló személynek minden esetben meg kell felelnie:

magyar állampolgárság

állandó magyarországi lakóhely

bankszámlára érkező jövedelem

A legtöbb bank csak európai, jellemzően uniós országokból származó jövedelmet fogad el – de ezen belül is eltérő az elfogadható országok listája. Az OTP például már nemcsak az EU tagállamaiból, hanem az Egyesült Királyság, Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland irányából érkező kereseteket is figyelembe veszi. Az MBH Bank ennél is szélesebb kört vizsgál, és minden MNB által jegyzett devizában érkező jövedelmet elfogadhatónak tekint.

A külföldi jövedelemmel rendelkező igénylők hitelbírálatánál a hazai pénzintézetek eltérő gyakorlatot alkalmaznak. Egyes bankok kockázatkezelési megfontolásból nem veszik figyelembe a teljes jövedelmet a hitelképesség megítélésekor. Előfordul, hogy a jövedelem csupán 70-90 százalékával számolnak a hitelbírálat során.