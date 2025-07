Otthon Start program: még el sem indult, de már feltüzelte az ingatlanpiacot

Újabb keresleti hullámot indított az Otthon Start program a lakáspiacon. A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint a bejelentés utáni hetekben 10-15 százalékkal emelkedett meg a komoly érdeklődések száma. Budapest és három vármegye kivételével a többi helyen a lakóingatlan-kínálat legalább 80 százaléka megfelel a program feltételeinek – közölte az OTP Bank leányvállalatának oldala pénteken.

Már az Otthon Start program bejelentése utáni napokban megugrott a komoly érdeklődők száma a lakáspiacon / Fotó: GBJSTOCK / shutterstock

Megugrott az ingatlanok iránti kereslet az Otthon Start program bejelentése után

Ugyan csak szeptemberben indul az Otthon Start program, azonban már most hatással van az ingatlanpiacra - legalábbis, ami a keresleti oldalt érinti.

Már az Otthon Start program bejelentésének hetében 10 százalékkal megnőtt a keresések száma a megelőző héthez képest, a bejelentést követő héten pedig már 15 százalékkal volt több a komoly érdeklődés az oldalon

– mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A kormányzat július elején jelentette be, hogy fix 3 százalékos hitelt biztosítanak az elsőlakás-vásárlóknak. Az eddig ismert részletek szerint azok, akik legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek egy ingatlanban, maximum 50 millió forint hitelösszeget 10 százalékos önrésszel vehetnének fel. Az ingatlan értéke lakás esetében legfeljebb 100, családi ház esetében 150 millió forint lehet, a négyzetméterár pedig nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál.

Az év elején tapasztalat ingatlanpiaci boom tavasz végére enyhülni látszott, a komoly érdeklődők száma az év elejéhez képest csökkent. A most bejelentett lakásvásárlási program azonban újabb lendületet hozott az ingatlanpiacra, bár az még nem érte el az év elejei szintet. Mint Futó Péter mondta, a 2025 második hetében mért csúcsnál még mindig kevesebb az érdeklődő, az elmúlt héten az akkori értékek 85 százalékát érte el a komoly érdeklődők száma. “Hogy a jövőben folytatódik-e a növekedés, arra a program további részletszabályai is hatással lesznek, ugyanakkor az a döntés, hogy az 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik a kedvezményes hitelt, erősebb keresletet vetít előre” - hangsúlyozta a zenga.hu elemzési vezetője.