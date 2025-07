Az Otthon Start Program jelentős panelboomot indíthat be a lakáspiacon – így alakulnak az árak

A panellakások is kiemelt szerepet kaphatnak az első lakásvásárlóknak meghirdetett Otthon Start Programban, elsősorban amiatt, mert viszonylag olcsók, és a bérléshez képest sok esetben jobb alternatívát nyújtanak. A szeptemberben rajtoló program keretében elérhető kedvezményes lakáshitellel számolva már havi néhány ezer forintos különbség dönt arról, hogy jobban megéri-e bérelni vagy saját panelt venni – derül ki az Ingatlan.com friss elemzéséből.

A panelek iránti keresletet is növelheti az Otthon Start Program / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az ingatlanközvetítő portál felmérése több mint 6000 ingatlanhirdetés alapján vizsgálta a 18–35 éves korosztály népszerű célpontját, az 53 négyzetméteres panellakásokat Budapesten és az egyetemvárosokban.

„A fiatalok első lakásvásárlása szempontjából kulcsszerepe lehet a paneleknél tapasztalható viszonylag alacsony árszintnek. Az 53 négyzetméteres panellakások jellemzően 2 szobásak, és ez a leggyakoribb méret a teljes kínálatban. Jellemző még az eladó panelekre, hogy az áruk 26 százalékkal alacsonyabb a hasonló helyen található és hasonló állapotú téglaépítésű ingatlanokénál. Ráadásul a havi törlesztőrészlet sokszor kevesebb vagy nem haladja meg jelentősen az albérleti díjat” – részletezte Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A fiatal korosztály lehet az Otthon Start Program nyertese

Kiemelte, hogy a fiatal korosztály, a 18 és 35 év közötti lakásvásárlók körében eleve népszerűek a panellakások. Az elmúlt 5 évben a fiatalok által megvásárolt lakóingatlanok közül a panelek Budapesten 26 százalékot, a vármegyeszékhelyeken pedig 37 százalékot tettek ki. Balogh szerint ez is azt mutatja, hogy a fiatalok tudatosan keresik a kedvezőbb belépési pontokat az ingatlanpiacon, és ebben az Otthon Start program is jelentős segítséget nyújthat számukra. Ráadásul az is a panelek mellett szólhat, hogy kedvező tömegközlekedési lehetőségekkel rendelkeznek, és a közelükben rendszerint széles körben érhetők el a különböző szolgáltatások, valamint bevásárlási lehetőségek.

A budapesti 53 négyzetméteres panellakások átlagos ára 59 millió forint, amihez legalább 9 millió forint önrész szükséges egy Otthon Start hitel esetén, mivel ennek maximális összege 50 millió forint. Egy átlagos fővárosi panellakás havi törlesztőrészlete 237 ezer forint, ami nyolcezer forinttal kevesebb mint a bérleti díja. A portál adatai alapján a legolcsóbb városrész a XVIII. kerület, ahol egy 53 négyzetméteres panellakás átlagosan 51,6 millió forintba kerül, a havi törlesztőrészlete pedig 220 millió forint, ami közel 20 ezer forinttal olcsóbb, mint a típuslakás átlagos bérleti díja egy hónapban. Érdekesség, hogy a kerületben eladó panellakások jellemzői megegyeznek a debreceni 53 négyzetméteres panellakások adataival. Igaz, ott ezeknek az ingatlanoknak az átlagos bérleti díja 212 ezer forintot tesz ki havonta.