Vadiúj részleteket is közölt az Otthon Start Programról Gulyás Gergely

Szerdán lezárult az Otthon Start Program társadalmi vitája. A beérkezett javaslatok alapján a kormány véglegesítette a kedvezményes otthonteremtési hitelt. A jogosultak 50 millió forint kölcsönt vehetnek fel legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A hitel igényléséhez nem szükséges gyermekvállalás vagy házasság, felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés, és a hitel összevonható más állami támogatásokkal. A csütörtöki kormányinfón azonban eddig ismeretlen részleteket is bejelentett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely újabb részleteket osztott meg az Otthon Start Programról / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezt tudtuk eddig az Otthon Start Programról

Amit már biztos tudhatunk róla:

A teljes futamidőre fix, 3 százalékos a kamat.

Legfeljebb 50 millió forintos a hitelösszeg, legfeljebb 25 év a futamidő.

Legalább 10 százalék önerő kell.

Más kedvezményekkel, például CSOK Plusszal összevonható.

Az árplafon lakás esetén 100 millió forint, ház esetén 150 millió forint.

A négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál.

Az első lakásukat vásárlóknak (vagy akik eddig nem rendelkeztek lakóingatlanban 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel) szól az ajánlat.

A hitelfelvevőnek legalább kétéves tb-jogviszonyt kell igazolnia.

Nem feltétel a gyermekvállalás, nincs életkori korlát.

Új, eddig nem ismert részleteket is bejelentett Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön számolt be a kormány elmúlt hetekben végzett munkájáról. A kormányinfón természetesen szóba került az Otthon Start Program is, amelyről olyan új részleteket is közölt a miniszter, amelyek eddig még nem voltak ismertek a nagyközönség számára: