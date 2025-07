Otthon Start: hivatalosan is megjelentek a program részletei – most kiderül ki, milyen feltételekkel juthat 3 százalékos hitelhez

Apróház-láz Amerikában: abszurd módon oldanák meg a lakhatási válságot

Egy kaliforniai demokrata és egy New York-i republikánus képviselő közösen terjesztett be törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy az amerikai kormány második jelzáloghitelek mögé álljon be kezességvállalással, ezzel támogatva az úgynevezett ADU-k, azaz apró házak építését. Ez azonban csak egy ragtapasz az országot fojtogató lakhatási válság egyre nagyobbra növő szakadékára.