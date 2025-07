Több mint százezer fiatal sorsa dől el a héten – ezt kell tudni a ponthatárokról

Hozzátette, hogy

akik 14 év alatti gyermeket nevelnek, kérelmezhetik az egyéni tanulmányi rendet, hogy jobban össze tudják egyeztetni a gyermeknevelést és a tanulást,

egy régebbi intézkedés pedig, hogy a 30 év alatti édesanyáknak elengedik a diákhitel-tartozását.

Az intézkedésekkel a kormány célja az, hogy segítsék azokat, akik gyermeket szeretnének.

Egyre többen várják a ponthatárok kihirdetését

Varga-Bajusz Veronika a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy a magyar egyetemek megújítása egyértelműen sikertörténet. Egyrészt a magyar egyetemek nemzetközi versenykörnyezetben erősödtek, másrészt egy hozzáférhetőségi fordulat valósult meg, hiszen 40 százalékkal többen jelentkeznek a magyarországi egyetemekre.

Hozzátette, hogy a megújulás előtt 280 ezres, most pedig már 330 ezres az a hallgatói kör, amelynek tagjai valamely magyar egyetemre járnak. A képzések minősége is erősödött, és egy hallgatóbarát fordulat is megvalósult, hiszen 4500-zal kevesebben morzsolódtak le, mint a megújítást megelőzően. A hallgatók az egyetemektől kaptak egyfajta mentorálást, sőt csaknem 22 ezren gyorsabban haladnak a tanulmányaikkal, de nőtt a tudományos teljesítmény is, hiszen mintegy 50 százalékkal több a publikációk száma.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy mára minden második hallgató vidéki egyetemre jár, tehát kiegyenlítődött a főváros és a vidék viszonyrendszere is, megerősödtek a vidéki egyetemek.

A ponthatárok kihirdetése után várhatóan felpezsdül az albérletpiac is.