Átalakul a radioaktív hulladék tárolása Püspökszilágyon – új engedélyt kaptak rá

Pálcákba zárják az ipari eredetű radioaktív anyagot

Az ipari sugárforrások közel 45 centiméter hosszú, durván 1 centiméter átmérőjű pálcák, amelyekben jellemzően Co-60 izotóp (tehát a 27-es rendszámú kobalt 60-as tömegszámú izotópja) képezi a radioaktívanyag-tartalmat. Az ipari sugárforrások dupla tokozása biztosítja, hogy a sugárzó anyag ne hagyhassa el a pálcákat. Ez a sugárforrástípus világszerte elterjedt, alapvetően besugárzókban (például sterilizálásra, fertőtlenítésre) használják. Bár a források kezdeti aktivitása jellemzően magas, a Co-60 relatíve rövid felezési ideje (5,27 év) miatt ez az aktivitás gyorsan csökken, legalábbis a radioaktívhulladék-kezelés gyakorlatában megszokott időléptékhez képest. Ezért célszerű a végleges elhelyezésük előtt átmenetileg tárolni őket.

Mire jók a konténerekhez kapcsolódó torpedók?

Az RHKT által kapott engedélyben szó van egy további részletről, a tárolás kapcsán használandó torpedókról is. Mint az üzemeltetőtől megtudtuk, itt ismét egy informális megnevezésről van szó. A torpedók hengeres, fémből készült gyűjtőtokok, ezekbe célszerű belehelyezni a sugárforrásokat az átmeneti tárolásuk előtt. A torpedó szerepe kettős:

gyűjtőtokozásként megkönnyíti nagyobb számú forrás együttes mozgatását,

és hermetikus zárása (hegesztéssel) egy újabb fizikai gát a benne tárolt forrásokban lévő radioaktív anyagtartalom számára.

Több sugárzó anyag érkezik majd

A határozat indoklásban az is szerepel, hogy Püspökszilágyon nőni fog a jelentős aktivitású sugárforrások beérkezése. Felmerülhet, hogy esetleg már a két új paksi blokkból érkező anyagokra is számít. E kérdés kapcsán az RHK rámutatott, hogy a biztonság elsődlegessége, mint a nukleáris ipar és a radioaktívhulladék-kezelés alapelve többek között sokrétű és időigényes, akár évekig tartó engedélyezést is eredményez. Az ezen időszak alatt a hulladékbeszállító(k)nál összegyűlő hulladékokat az RHK Kft. a vonatkozó engedély kiadása után tudja fogadni. Az engedély kiadásával meginduló beszállítások interpretálhatók úgy, hogy azok mennyisége „nőni fog”, főleg, hogy ha a hulladéktárolóban az addigi nulla állapotot vesszük viszonyítási alapnak, de a valóságban évente átlagosan egy ilyen beszállításra számít az RHK Kft.