Egy ábrán mutatjuk meg, hogy miért volt bődületes nagy lufi a román gazdasági csoda

Nehéz idők járnak a romániai lakosságra, amely most fizetheti meg az elmúlt évek pazarlásának árát. A túlzottan magas költségvetési és folyó fizetési mérleg hiánya miatt már így is elképesztő eladósodáson ment keresztül a bezzegországnak titulált Románia. Most pedig azzal szembesülhet, hogy még nemrég bejelentett megszorítások sem tudják megállítani az adósság növekedését így nem zárható ki, hogy ősszel bóvliba sorolják a román államkötvényeket a nagy hitelminősítő intézetek.