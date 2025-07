Magyar–amerikai megállapodás a kis moduláris atomreaktorok hazai előkészítéséről

A brit Rolls-Rocye-szal történt januári együttműködési megállapodás és az amerikai Westinghouse márciusi közvetett bejelentkezése után szerdán a szintén amerikai GE Vernova neve merült egy kis magyarországi moduláris atomreaktor kapcsán. Építésről persze egyelőre szó sincs, hiszen a reménybeli kivitelezőnek a megbízáshoz előbb fel kell mutatnia egy működő és adott ideig már bizonyított modellt. A mostani megállapodás arról szól, hogy „megkezdődik az amerikai SMR-technológia magyarországi bevezetéséhez szükséges műszaki, infrastrukturális, pénzügyi és jogi előkészítés” – számolt be Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Az Ontarióban építendő 300 megawattos reaktorral szerelendő GE Vernova SMR / Fotó: GE Vernova

A lengyel cég beterítené a térségünket SMR-rel

A megállapodás nem közvetlenül a magyarországi (veresegyházi) érdekeltséggel is rendelkező GE Vernovával, hanem a társaságnak azzal a lengyelországi leányvállalatával, a Synthos Green Energyvel született, amely birtokolja a fejlesztés alatti reaktor technológiájának közép-európai felhasználási jogait. E jog birtokában a társaság Lengyelországban és Kelet-Közép-Európában kis moduláris reaktorokból (SMR) álló atomerőművek flottáját kívánja telepíteni. Azt is közzétette, hogy olyan megoldáson is dolgozik, amellyel hidrogén állítható elő magas hőmérsékletű gőzből. „Úgy véljük, hogy az atomenergia egy másik hatékony hidrogéntermelési módszer, amely olyan előnyökkel jár, amelyek más energiaforrásokból nem érhetők el” – írja.

Az évtized végére ígérik a kanadai SMR-t

A Synthos Green Energy magyar partnere a 2018-ban bejegyzett, állami tulajdonú Hunatom Zrt. (Az államot a társaságban a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca képviseli. A közlemény a Paks II. csoporthoz tartozónak írja a Hunatomot.) Elnök-vezérigazgatója Jákli Gergely, szintén ő a Paks II. Zrt. vezérigazgatója. A közlemény szerint a Hunatom nukleáris technológiák fejlesztésével foglalkozik. Nyilvános adatok szerint tavaly nem volt árbevétele.

Honlapja szerint a GE Vernova Hitachi Nuclear Energy a fejlett reaktorok, üzemanyag és nukleáris szolgáltatások világelső szolgáltatója. A cég a reaktor teljesítményének, energiaellátásának és biztonságának hatékony növeléséhez szükséges műszaki megoldásokat kínálja. Egy hónapja jelentette be, hogy a várhatóan Ontarióban telepítendő BWRX-300 kis moduláris reaktorokból álló flotta hosszú távú üzemeltetésére és karbantartására ugyanott mérnöki és szervizközpontot is létrehoz. A központba akár 50 millió dollárt is befektetne a további fejlesztések és három további blokk építése függvényében. Az első építéséhez már megkapta az ontariói kormány jóváhagyását. Az építkezés a tervek szerint az évtized végére befejeződik.