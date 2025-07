Az MVM-Next szerint mindenki megnyugodhat – senki sem marad rezsiszámla nélkül

A változások célja, hogy az E.ON Hungária Csoport az informatikai rendszerek egységesítésével egyszerűsítse az ügyintézést minden ügyfele számára.

Újraindul a számlázás az informatikai átállás után

Június 22. és július 15. között az elszámolószámla alapját képező éves leolvasási adatok, valamint az okosmérővel rendelkezők június havi elszámoláshoz szükséges adatai az átállás miatt az E.ON-tól csak később érkeztek az MVM Next rendszereibe, emiatt egyes ügyfelek csak a napokban fogják kézhez kapni ezen számlájukat.

Az érintett ügyfeleknek az MVM e-mailben és postai úton érkező levélben küldött korábban tájékoztatást az egybecsúszó számlák fizetési rendjéről, halasztott fizetési lehetőségről.

Az informatikai rendszerek egységesítése miatt egyes áramhálózati ügyek intézésében még érezhetnek változásokat az E.ON ügyfelei.

Továbbra is érvényes, hogy a műszaki ügyekben az ügyfelek az illetékes áramszolgáltatóhoz fordulhatnak, míg az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés az MVM Nextnél lehetséges.

Nemcsak a számlázás változik

Más adminisztratív változás is van az áramszolgáltatás körül. Most bárki tehet az ellátásbiztonságért – egyszerű és ingyenes műveletre hívja fel a napelemesek figyelmét a szaktárca. Tömeges elterjedésük ellenére még sehol nem állnak rendelkezésre teljes körű adatok a háztartási méretű kiserőművek termeléséről. Az áramhálózat zavartalan működtetése, az ellátásbiztonság garantálása érdekében pontos információkkal kell rendelkezni a kisebb rendszerekkel előállított zöldenergia mennyiségéről is – emelte ki közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM), amely egyúttal a termelés valós idejű nyomon követéséhez szükséges adatszolgáltatásban kéri a napelemesek együttműködését.

A szaktárca felhívása értelmében az adatszolgáltatás a https://feak.hu/hmkeinverteradatszolgaltatas/ oldalon teljesíthető, a részleteiről bővebb információk érhetők el a honlapon.

Az EM emlékeztetett, hogy idén tavasszal meghaladta a 300 ezer darabot a háztartási méretű naperőművek száma Magyarországon. Beépített teljesítményük a mintegy 8000 megawatt összes hazai napelemes kapacitás több mint harmadát teszi ki, együttesen nagyobb, mint bármelyik hagyományos nagyerőmű teljesítménye. A gyors térnyerés ellenére még senki nem rendelkezik megbízható adattal a naperőműves háztartások teljes termeléséről és fogyasztásáról. Még az okosmérőórák is csak a termelés és a fogyasztás különbségét képesek megmutatni, amiből nem derül ki, hogy a napelemes felhasználó azért táplál-e fel a hálózatra, mert éppen kevesebbet áramot használ, vagy azért, mert pillanatnyilag többet állít elő.