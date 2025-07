Újabb részletek derültek ki a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról – ekkortól várhatjuk

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a köztévében kifejtette, a papíralapú utalványokat a Magyar Államkincstár gyártja le és a Magyar Posta kézbesíti. A címletek pénzre nem válthatók, de pénzzel kiegészíthetők. Az utalványt piacon, vidéki kisboltokban, őstermelőknél és nagy multinacionális láncoknál is be lehet váltani hideg élelmiszerre, meleg étkezésre azonban nem.

Támogatás: október közepéig minden jogosult megkapja az élelmiszer-utalványt / Fotó: Világgazdaság

A támogatást minden öregségi nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban (például árvaellátásban, rokkantsági járadékban) részesülő ember megkapja – ismertette az államtitkár.

Zsigó Róbert emlékeztetett, a kormány márciusban döntötte el, hogy minden lehetséges eszközzel fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árrésstop hatására mintegy ezerből 841 élelmiszer lett olcsóbb átlagosan 20,1 százalékkal; 200-nál több esetében 30–50 százalékos a csökkenés.

Nemcsak az élelmiszerek érintettek

A drogériákban 414 termék ára csökkent átlagosan 26,1 százalékkal, 141 terméknél 30–60 százalékos a csökkenés. A politikus emlkéeztetett, hogy emellett a kormány tárgyalásai révén csökkentek a banki és telekommunikációs szolgáltatások díjai is, a gyógyszergyártók mérsékelték több gyógyszer árát. De

emelik a béreket is, a nyugdíjasoknak törvénybe iktatták a 13. havi nyugdíjat, emelik a családi adókedvezményt.

Zsigó Róbert a Kossuth rádióban arról is beszélt, hogy a postások csak egyszer kézbesítik az utalványokat, akit nem találnak otthon, az ott hagyott értesítés szerint tíz napig átveheti a küldeményt postán. A MÁK honlapján közzétettek egy információsort a leggyakrabban felmerülő kérdésekről és a rájuk adott válaszokról.

Nemcsak nyugdíjasok kapják

A nyugdíjas-élelmiszerutalványt nemcsak a nyugdíjasok, hanem a más, nyugdíjszerű ellátásban részesülők, így a fogyatékossággal élők is megkapnák – közölte Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára. „Itt nem álltunk meg, nem állunk meg” – mondta, a nyugdíjas-élelmiszerutalványt nemcsak a nyugdíjasok, hanem a más ellátásban részesülők is megkapják. Így élelmiszer-utalványra jogosultak lesznek többek között azok a Magyarországon élő és tartózkodó emberek is, akiknek 2025 júliusában rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, vakok személyi járadékát vagy fogyatékossági támogatást folyósítottak.