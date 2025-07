A Tesco veszteséges évet zárt, miközben a Lidl remekelt, és megőrizte piacvezető pozícióját

A Lidl Magyarország a 2024. március 1. és 2025. február 28. közötti üzleti évében 1323,8 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 14,4 százalékos növekedés az előző évhez képest – írja a Pénzcentrum.

Kihívások és sikerek: a Tesco veszteségekkel, a Lidl nyereséggel zárta az évet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az adózott eredmény (profit) enyhén csökkent, 26,8 milliárd forintról 26,4 milliárd forintra, de így is a legnagyobb nyereséget produkálta a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piacon. A cég emellett jelentősen növelte adóterheit is, 60,7 milliárd forintról 72,1 milliárdra nőtt az adófizetésük. A bérköltségük is 25 százalékkal, 13,5 milliárd forinttal emelkedett, és a létszámuk 894 fővel nőtt, 7292-ről 8186 főre.

Ellenben a Tesco Magyarországon a 2024 februárjával zárult üzleti évben a második egymást követő veszteséges évét zárta mintegy 10,5 milliárd forint veszteséggel, ami javulás a megelőző, 21,5 milliárdos mínuszhoz képest. A cég nettó árbevétele 722 milliárdról 750 milliárdra nőtt, de a költségek is emelkedtek, például az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű kiadások.

Az MFOR szerint a veszteség fő okai közé tartozik a kiskereskedelmi különadó, amely tavaly 28 milliárd forintot tett ki, továbbá a 2024 márciusában bevezetett árrésstop, amely havonta mintegy 1 milliárd forinttal rontja az eredményt. Emellett a vásárlói szokások megváltozása is nehézségeket okozott.

A nagy, város széli hipermarketeket előnyben részesítő vásárlók helyett a diszkontok és kisebb, városközponti boltok népszerűsége nőtt, ami a Tesco forgalmának egy részét érintette. Érdemes megemlíteni, hogy a riválisok közül az Aldi és a SPAR is hasonló nehézségekkel szembesülnek: az árbevételük nőtt, de a profitjuk csökkent.

Eközben a Penny diszkontlánc árbevétele stabil növekedést mutatott az elmúlt időszakban, 487,8 milliárd forintról 518,2 milliárdra emelkedett. Ezzel párhuzamosan az adózott eredménye is nőtt, 4,35 milliárdról 4,75 milliárd forintra.