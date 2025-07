Az Európai Bizottság akár rákkeltő anyagok használatát is engedélyezné – a fogyasztók nem kérnek ebből

A szigorúbb szabályozás iránti megemelkedett igényre reagálva a ToxFree LIFE for All kampány már 2024-ben petíciót indított, amelyben sürgeti a döntéshozókat, hogy vezessenek be szigorúbb vegyi anyagokra vonatkozó politikát európai szinten. A petíció a magyar fogyasztók csatlakozását is várja, az eredményekkel pedig a fogyasztóvédők az uniós szabályozókat keresik majd meg ősz folyamán.