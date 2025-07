Újpesti stadionépítés: így győzték le a lila-fehérek a Fradit

Az Újpest FC tulajdonosa, a Mol csoport a Fóti úton, a korábbi Tungsram helyén alakítja ki azt a multifunkciós sport- és közösségi létesítményt, amelynek része lesz a klub otthona, az új stadion is – számolt be az Újpest FC lakossági tájékoztatóján elhangzottakról az Origo. Mint írták, a komplexum részét képezné a jelenlegi Szusza Ferenc Stadion is. A sportklub vezetése szerint az újpesti stadionépítés azért vált szükségessé, mivel a Megyeri úti stadionon mind a parkolási lehetőségeket, mind pedig a tömegközlekedés általi megközelíthetőséget és a további fejlesztési lehetőségeket tekintve is mára elérte a korlátait.

Már elkészültek az újpesti stadionépítés előzetes látványtervei / Fotó: MOL

Az újpesti stadionépítés nyomán egy komplett sportváros épülne ki

A stadionépítés egy komplex fejlesztés része, amely sport-, közösségi és kereskedelmi funkciókat egyaránt kínálna. Az Origo beszámolója szerint

a 18 ezer főre tervezett, de 22 ezerig bővíthető férőhelyű stadion nemcsak befogadóképességben, hanem infrastruktúrájának összetettségét tekintve is túlszárnyalhatja a rivális Ferencváros arénáját.

