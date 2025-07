Jó hír az autósoknak: csütörtöktől olcsóbb lesz a dízel

A hét második felében ismét jön az üzemanyagár-csökkenés: július 18-tól a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó három forinttal csökken, míg a 95-ös benzin ára nem módosul. A csökkenés várhatóan a kiskereskedelmi árakban is megjelenik, ha a töltőállomások átvezetik a változást.

Csütörtökön üzemanyagár-csökkenésre lehet számítani, három forinttal esik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benziné viszont változatlan marad / Fotó: Desintegrator / Shutterstock

Újabb üzemanyagár-csökkenés

A Holtankoljak adatai szerint ma, július 16-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 591 forint/liter;

Dízel: 608 forint/liter.

A gázolaj ára továbbra is magasabb a benzinénél, jóllehet a különbség most három forinttal mérséklődhet. A globális olajpiaci ármozgások és a forint árfolyama továbbra is fontos tényezők maradnak az üzemanyagárak alakulásában.