Egy kislakásnyi erdő jut egy budapestire

Vége a térkövezési mániának?

A klímaváltozás hatásai mellett az alkalmazkodásra is szükség van, aminek az egyik legfontosabb eleme a városi erdők támogatása. Az erdők szénmegkötő szerepe már régóta ismert, de a városi erdőkre sokkal inkább csak egy zöld foltként, turisztikai látványosságként tekintettünk, nem pedig klímavédelmi eszközként – emlékeztetett, hozzátéve, hogy ez a szemlélet szintén megváltozott mára, aminek az agrár- és az energiaügyi tárca együttműködése jó példája. A fák ugyanis nemcsak a globális szén-dioxid-mérleg szempontjából fontosak, hanem azért is, mert lokálisan is hatnak, mentsvárat jelenthetnek a hőhullámok ellen.

Megfordult a korábbi „térkövezési és betonozási mánia” is, és elsődleges szempont az lett, hogy a természetet vissza tudjuk hívni. A zöldet a városokba visszahozó projekteket a kvótabevételből finanszírozzák, aminek a lényege a szennyező fizet elv.

Vagyis aki károsítja a légkört, szennyezőanyagot bocsát ki, azt fizetési kötelezettség terheli, a másik oldalon pedig, aki megtakarít, illetve elnyeli ezt a mennyiséget, azt pedig jutalmazzuk

– magyarázta. Az így beszedett pénzeket tehát nemcsak a központi költségvetésbe emelik át, hanem konkrét projekteket valósítanak meg.