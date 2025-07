Forradalom a palackvisszaváltásban: a Lidl rendszerét használja minden ötödik vásárló

Július közepéig több mint 500 millió italcsomagolást váltottak vissza a Lidl üzleteiben található REpontokban az áruház csütörtöki közleménye szerint, hozzátéve, hogy ez a 2024. óta visszaváltott palackok közel ötödét teszik ki.

A palackok visszaváltására minden Lidl-üzletben van lehetőség/Fotó: Ladoczki Balazs

Idén sokkal több üveget váltottak vissza, mint tavaly

Az idei július közepéig visszavitt több mint 500 millió csomagolás mellett érdemes megjegyezni, hogy tavaly novemberben ez a szám még csak 150 millió volt. Tehát decembertől július közepéig több mint kétszer annyi csomagolás vittek vissza a Lidl üzleteibe a vásárlók, mint a rendszer bevezetésének első 11 hónapjában.

Az adatokból az is kiderül, hogy a visszaváltott mennyiség 52 százaléka pet-palack, 41 százaléka alumínium doboz, 7 százaléka pedig üveg volt.

Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője elmondta, hogy felelős, piacvezető vállalatként a Lidl kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért tevékenységükkel példát is szeretnének mutatni, ami érvényes z italcsomagolások visszagyűjtésére is. Felidézte, hogy az áruházlánc elsők között építette ki a rendszert országos bolthálózatában. A vásárlók pedig eddig összesen 26 millió kilogramm alumínium italosdobozt, üveget és műanyagpalackot vittek vissza a cég boltjaiba.

A visszaváltás gyorsítása érdekében folyamatosak a fejlesztések

Mivel a Mohu adatai szerint a visszaváltott csomagolások száma már átlépte a 2,5 milliárd darabot a visszaváltott italcsomagolások száma, ez azt jelenti, hogy a Lidl-ben váltották vissza az összes palack mintegy 20 százalékát. A közlemény szerint ebben a cég által a folyamat gördülékenyebbé tétele érdekében végrehajtott milliárdos beruházása is szerepet játszott. Mint írják,

az üzletekbe a lehető legnagyobb visszaváltó automatákat telepítették, és minden áruházba legalább egy ilyen került, de van olyan üzlet is, ahol három automata is található. A cég azonban további lépéseket is tervez a visszaváltási rendszer hatékonyságának növelése érdekében.

A Lidlnél jelent meg az ország első – és ez idáig egyetlen – új típusú, zsákos beöntést lehetővé tevő visszaváltó automatája is, ami egyszerre akár 100 darab műanyag és alumínium csomagolás visszaváltására is alkalmas, jelentősen felgyorsítva a folyamatot. A pilisvörösvári Lidl üzletben található három gép egyike ilyen nagyüzemű, és a vásárlók nagyobb része ezt választja a kényelem miatt.