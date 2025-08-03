3 százalékos hitel: Orbán Viktor fotóval üzent, elkezdte a visszaszámlálást

A magyar kormány legfrissebb lakásvásárlást ösztönző programja szeptember 1-jétől elérhető. Az Otthon Start program sokaknak segíthet első lakáshoz jutni. A 3 százalékos hitellehetőség elindulását Orbán Viktor is várja, a miniszterelnök a Facebookon számol vissza egy friss posztjában.
Az OTP Ingatlanpont elemzése is arra mutat rá, hogy a 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitellehetőség iránt fokozott az érdeklődés a vásárlók részéről, ez pedig ősszel csak tovább erősödik.
Budapesten már tömegével kötik az előszerződéseket a program indulása előtt. Egyelőre a 60 millió forint alatti, jó állapotú kislakások iránt a legnagyobb a kereslet.
Aki lakást szeretne venni, annak fel kell készülnie arra, hogy minimális lesz az alku tere és egy jó áron kínált ingatlannál nagyon gyorsan kell majd döntenie.
A kereslet várható növekedésének hatására már most látszik, hogy az árak várhatóan felfelé mozdulnak majd el. „Már júniusról júliusra felére csökkent az árcsökkentések száma a piacon, ami már egyértelműen az Otthon Start bejelentésének hatása” – emelte ki Kurecskó József, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.
Az elemző szerint gyakoribbá vált az áremelés az eladók oldaláról, de még nem túlzott mértékben, mivel a második negyedévben visszafogott volt a kereslet.
A kínálati oldalon azonban nem látni érdemi bővülést, vagyis nem jelentek meg nagy számban olyan eladók, akik eddig esetleg kivártak. Ugyanakkor vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak az eladáson, mivel a bérbeadásból származó hozam tovább csökkenhet, akár 3 százalék alá is. „A bérleti díjak emelkedése az elmúlt hónapokban megállt és sok befektető számít stagnálásra vagy akár csökkenésre idővel, ha a jövőben albérlet helyett sokan inkább a saját otthonukat finanszírozzák” – hangsúlyozta Kurecskó József.
A kereslet most egyértelműen az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakásokra koncentrál, ettől eltekintve szinte megállt a piac – hangsúlyozza a régióvezető. Ennek oka, hogy a második negyedévre túlárazottá váltak a lakások, emiatt jelentősen visszaesett a kereslet. Ez továbbra is kitarthat azoknál az ingatlanoknál, melyek nem felelnek meg a kedvezményes hitel feltételeinek – tette hozzá.
A jelenlegi tapasztalatok alapján Budapesten a 60 millió forint alatti kislakások iránt nőtt meg a kereslet, mivel ez az az összeghatár, amihez a többségnek rendelkezésére áll a 10 százalékos önerő és a kedvezményes hitel összegébe is belefér.
Tapasztalatai szerint a legtöbben a jó állapotú ingatlant keresik, mert nincs tapasztalatuk felújítás terén, azonban a szűkös kínálat és magas árak miatt egyre többen hoznak kompromisszumot és felújítandó ingatlanok felé is elmozdulnak.
Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint a kereslet élénkülése nem csak az érdeklődések szintjén valósult meg az utóbbi hetekben. „Előszerződéssel már több tucat ingatlant értékesítettünk 3 százalékos hitellel, sokan nem várják meg a szeptembert. A hitelügyintézést, értékbecslést is sokan elkezdték” – számolt be róla. A régióvezető szerint egyelőre inkább saját célra nézelődnek a vevők, de a kiadható, kedvező ár-érték arányú lakások iránti befektetési célú érdeklődés is látszik.
Az biztosnak tűnik, hogy az Otthon Start jelentősen felforgatja majd a lakáspiacot a következő hónapokban, a program indulása után a tranzakciók száma szinte biztosan jelentősen emelkedni fog.
A kedvezményes hitel legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásokra vehető igénybe, ezzel Budapest egy része már eleve kiesik a jelenlegi árak mellett.
Ennek ellenére éves összesítésben könnyen 20 százalék feletti áremelkedés lehet 2025-ben a fővárosi lakáspiacon,
az eddig 1,5 millió forint alatti négyzetméterárak várhatóan gyorsan emelkednek majd.
Otthon Start: így induljunk el a fix 3 százalékos hitel felé – összeszedtünk minden útravalót!
Európában és Magyarországon is példátlan méretű otthonteremtési program indul a napokban. Az Otthon Start program, másik ismert nevén a fix 3 százalékos hitel iránt érdeklődőknek a következő irányban érdemes elindulniuk, összegyűjtöttük a forrásokat.
