3 százalékos hitel: Orbán Viktor fotóval üzent, elkezdte a visszaszámlálást

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start program, amely azokat segíti, akik első lakásukat vásárolnák. A 3 százalékos hitel már a bevezetése előtt felpezsdítette a piacot. Budapesten tömegével kötik az előszerződéseket, a kereslet főként a 60 millió forint alatti, jó állapotú kislakásokra koncentrál.
VG
2025.08.28., 10:58

A magyar kormány legfrissebb lakásvásárlást ösztönző programja szeptember 1-jétől elérhető. Az Otthon Start program sokaknak segíthet első lakáshoz jutni. A 3 százalékos hitellehetőség elindulását Orbán Viktor is várja, a miniszterelnök a Facebookon számol vissza egy friss posztjában. 

Orbán Viktor 3 százalékos hitel
Orbán Viktor már visszaszámol a 3 százalékos hitel elindulásáig /  Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az OTP Ingatlanpont elemzése is arra mutat rá, hogy a 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitellehetőség iránt fokozott az érdeklődés a vásárlók részéről, ez pedig ősszel csak tovább erősödik. 

Budapesten már tömegével kötik az előszerződéseket a program indulása előtt. Egyelőre a 60 millió forint alatti, jó állapotú kislakások iránt a legnagyobb a kereslet. 

Aki lakást szeretne venni, annak fel kell készülnie arra, hogy minimális lesz az alku tere és egy jó áron kínált ingatlannál nagyon gyorsan kell majd döntenie.

A kereslet várható növekedésének hatására már most látszik, hogy az árak várhatóan felfelé mozdulnak majd el. „Már júniusról júliusra felére csökkent az árcsökkentések száma a piacon, ami már egyértelműen az Otthon Start bejelentésének hatása” – emelte ki Kurecskó József, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Az Otthon Start program elindulásával várhatóan egyre kevésbé éri majd meg lakást kiadni

Az elemző szerint gyakoribbá vált az áremelés az eladók oldaláról, de még nem túlzott mértékben, mivel a második negyedévben visszafogott volt a kereslet.

A kínálati oldalon azonban nem látni érdemi bővülést, vagyis nem jelentek meg nagy számban olyan eladók, akik eddig esetleg kivártak. Ugyanakkor vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak az eladáson, mivel a bérbeadásból származó hozam tovább csökkenhet, akár 3 százalék alá is. „A bérleti díjak emelkedése az elmúlt hónapokban megállt és sok befektető számít stagnálásra vagy akár csökkenésre idővel, ha a jövőben albérlet helyett sokan inkább a saját otthonukat finanszírozzák” – hangsúlyozta Kurecskó József. 

A kereslet most egyértelműen az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakásokra koncentrál, ettől eltekintve szinte megállt a piac – hangsúlyozza a régióvezető. Ennek oka, hogy a második negyedévre túlárazottá váltak a lakások, emiatt jelentősen visszaesett a kereslet. Ez továbbra is kitarthat azoknál az ingatlanoknál, melyek nem felelnek meg a kedvezményes hitel feltételeinek – tette hozzá.

A jelenlegi tapasztalatok alapján Budapesten a 60 millió forint alatti kislakások iránt nőtt meg a kereslet, mivel ez az az összeghatár, amihez a többségnek rendelkezésére áll a 10 százalékos önerő és a kedvezményes hitel összegébe is belefér.

Tapasztalatai szerint a legtöbben a jó állapotú ingatlant keresik, mert nincs tapasztalatuk felújítás terén, azonban a szűkös kínálat és magas árak miatt egyre többen hoznak kompromisszumot és felújítandó ingatlanok felé is elmozdulnak.

A piac nem bírta kivárni az Otthon Start indulását, népszerűvé vált az előszerződéses adás-vétel

 Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint a kereslet élénkülése nem csak az érdeklődések szintjén valósult meg az utóbbi hetekben.  „Előszerződéssel már több tucat ingatlant értékesítettünk 3 százalékos hitellel, sokan nem várják meg a szeptembert. A hitelügyintézést, értékbecslést is sokan elkezdték” – számolt be róla. A régióvezető szerint egyelőre inkább saját célra nézelődnek a vevők, de a kiadható, kedvező ár-érték arányú lakások iránti befektetési célú érdeklődés is látszik.

Az biztosnak tűnik, hogy az Otthon Start jelentősen felforgatja majd a lakáspiacot a következő hónapokban, a program indulása után a tranzakciók száma szinte biztosan jelentősen emelkedni fog.

A kedvezményes hitel legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásokra vehető igénybe, ezzel Budapest egy része már eleve kiesik a jelenlegi árak mellett. 

Ennek ellenére éves összesítésben könnyen 20 százalék feletti áremelkedés lehet 2025-ben a fővárosi lakáspiacon, 

az eddig 1,5 millió forint alatti négyzetméterárak várhatóan gyorsan emelkednek majd.

Otthon Start: így induljunk el a fix 3 százalékos hitel felé – összeszedtünk minden útravalót!

Európában és Magyarországon is példátlan méretű otthonteremtési program indul a napokban. Az Otthon Start program, másik ismert nevén a fix 3 százalékos hitel iránt érdeklődőknek a következő irányban érdemes elindulniuk, összegyűjtöttük a forrásokat.

