3 százalékos hitel: Orbán Viktor fotóval üzent, elkezdte a visszaszámlálást

A magyar kormány legfrissebb lakásvásárlást ösztönző programja szeptember 1-jétől elérhető. Az Otthon Start program sokaknak segíthet első lakáshoz jutni. A 3 százalékos hitellehetőség elindulását Orbán Viktor is várja, a miniszterelnök a Facebookon számol vissza egy friss posztjában.

Az OTP Ingatlanpont elemzése is arra mutat rá, hogy a 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitellehetőség iránt fokozott az érdeklődés a vásárlók részéről, ez pedig ősszel csak tovább erősödik.

Budapesten már tömegével kötik az előszerződéseket a program indulása előtt. Egyelőre a 60 millió forint alatti, jó állapotú kislakások iránt a legnagyobb a kereslet.

Aki lakást szeretne venni, annak fel kell készülnie arra, hogy minimális lesz az alku tere és egy jó áron kínált ingatlannál nagyon gyorsan kell majd döntenie.

A kereslet várható növekedésének hatására már most látszik, hogy az árak várhatóan felfelé mozdulnak majd el. „Már júniusról júliusra felére csökkent az árcsökkentések száma a piacon, ami már egyértelműen az Otthon Start bejelentésének hatása” – emelte ki Kurecskó József, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Az Otthon Start program elindulásával várhatóan egyre kevésbé éri majd meg lakást kiadni

Az elemző szerint gyakoribbá vált az áremelés az eladók oldaláról, de még nem túlzott mértékben, mivel a második negyedévben visszafogott volt a kereslet.

A kínálati oldalon azonban nem látni érdemi bővülést, vagyis nem jelentek meg nagy számban olyan eladók, akik eddig esetleg kivártak. Ugyanakkor vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak az eladáson, mivel a bérbeadásból származó hozam tovább csökkenhet, akár 3 százalék alá is. „A bérleti díjak emelkedése az elmúlt hónapokban megállt és sok befektető számít stagnálásra vagy akár csökkenésre idővel, ha a jövőben albérlet helyett sokan inkább a saját otthonukat finanszírozzák” – hangsúlyozta Kurecskó József.

A kereslet most egyértelműen az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakásokra koncentrál, ettől eltekintve szinte megállt a piac – hangsúlyozza a régióvezető. Ennek oka, hogy a második negyedévre túlárazottá váltak a lakások, emiatt jelentősen visszaesett a kereslet. Ez továbbra is kitarthat azoknál az ingatlanoknál, melyek nem felelnek meg a kedvezményes hitel feltételeinek – tette hozzá.

A jelenlegi tapasztalatok alapján Budapesten a 60 millió forint alatti kislakások iránt nőtt meg a kereslet, mivel ez az az összeghatár, amihez a többségnek rendelkezésére áll a 10 százalékos önerő és a kedvezményes hitel összegébe is belefér.

Tapasztalatai szerint a legtöbben a jó állapotú ingatlant keresik, mert nincs tapasztalatuk felújítás terén, azonban a szűkös kínálat és magas árak miatt egyre többen hoznak kompromisszumot és felújítandó ingatlanok felé is elmozdulnak.