3 százalékos hitel: váratlan változást jelentett be az államtitkár az Otthon Startról – megváltoznak a lakáshirdetések Magyarországon

Konzultáció zajlott le a kormány és az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal, illetve több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői között – erről a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára számolt be csütörtökön. A találkozó apropója ezúttal is a 3 százalékos hitel, azaz az Otthon Start program volt.

3 százalékos hitel: újabb nagy változást jelentett be az államtitkár az Otthon Startról / Fotó: Vémi Zoltán / Shutterstock

Panyi Miklós először is arról számolt be, hogy mozgásba lendült az ingatlanszektor,

több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el rövid időn belül.

A 3 százalékos hitel témájában a Világgazdaság is rendszeresen közöl cikket, ehhez kapcsolódóan pedig azt is megírtuk, hogy a friss építőipari statisztikákból is látszik, megmozdult az ágazat. Bár júniusban havi alapon csökkent az építőipar teljesítménye,

az összesített rendelési mutatók

és a júniusban megkötött új szerződések 67,8 százalékos bővülése,

mind a teljes szerződésállomány 17,9 százalékos növekedése

a szektor teljesítmények erősödését hozhatja a következő hónapokban.

3 százalékos hitel: újabb nagy változást jelentettek be az Otthon Startról

Panyi Miklós ezúttal némiképp váratlanul újabb változásokról is tájékoztatott az Otthon Start programról. Emlékeztetett rá, hogy felállt az Otthon Start Programiroda és a héten megjelent az a kormányrendelet, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban illeszkedik a fix 3 százalékos hitel feltételrendszerébe.

A nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltunk. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul. Több fejlesztő

a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!

Ez jó hír az elsőlakás-vásárlóknak! Több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – sorolta. Arra is kitért, hogy a Programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják.