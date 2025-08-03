3 százalékos hitel: váratlan változást jelentett be az államtitkár az Otthon Startról – megváltoznak a lakáshirdetések Magyarországon

Konzultáció zajlott le a kormány és az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal, illetve több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői között – erről a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára számolt be csütörtökön. A találkozó apropója ezúttal is a 3 százalékos hitel, azaz az Otthon Start program volt.
Panyi Miklós először is arról számolt be, hogy mozgásba lendült az ingatlanszektor,
több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el rövid időn belül.
A 3 százalékos hitel témájában a Világgazdaság is rendszeresen közöl cikket, ehhez kapcsolódóan pedig azt is megírtuk, hogy a friss építőipari statisztikákból is látszik, megmozdult az ágazat. Bár júniusban havi alapon csökkent az építőipar teljesítménye,
a szektor teljesítmények erősödését hozhatja a következő hónapokban.
Panyi Miklós ezúttal némiképp váratlanul újabb változásokról is tájékoztatott az Otthon Start programról. Emlékeztetett rá, hogy felállt az Otthon Start Programiroda és a héten megjelent az a kormányrendelet, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban illeszkedik a fix 3 százalékos hitel feltételrendszerébe.
A nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltunk. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul. Több fejlesztő
a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!
Ez jó hír az elsőlakás-vásárlóknak! Több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – sorolta. Arra is kitért, hogy a Programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják.
Megjegyezte, hogy Lánszki Regő államtitkár (országos főépítész – a szerk.) és az Országos Építészeti Tervtanács a garancia, hogy nem csak megfizethető, hanem "a helyi igényeket figyelembe vevő, élhető és minőségi fejlesztések induljanak".
Majd jelezte, hogy terveik szerint ősszel csak Budapesten több mint tízezer új lakás építése kezdődhet meg az elsőlakás-vásárlók számára, továbbá a Lakhatási Tőkeprogram keretében induló fejlesztések is hamarosan indulnak. Ez több mint 30 ezer lakásfejlesztést érint országszerte. Budapesten kívül kezdenek megmozdulni a fejlesztők, legalábbis a kérelmek egy része vidéki nagyvárosokból érkezett.
Panyi Miklós végezetül még egy fontos fejleményt ismertetett. Közben ugyanis zajlanak az egyeztetések az ingatlanközvetítőkkel is. Még a ma, tehát csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a rendelettervezetet, ami a fix 3 százalékos hitel arculati elemeit tartalmazza.
A cél, hogy minden olyan ingatlanhirdetés és ingatlanértékesítés mögött, ami megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek, beazonosítható logó legyen
– árulta el. Ezt azzal indokolt, hogy a változtatás nagy mértékben segíti a fiatalok tájékozódását az ingatlanpiacon. "A munka folytatódik, holnap jön a Bankszövetség" – zárta bejegyzését a Miniszterelnökség államtitkára.
