3 százalékos hitel: itt az első meglepetés, egyáltalán nem az történt az ingatlanpiacon, mint várták – kiderült az igazság a drágulásról

Hiába élénkült meg jelentősen a kereslet a lakások iránt a fix 3 százalékos hitel, az Otthon Start program bejelentése után, egyelőre a júliusi lakásárakban még nem látható a kedvezményes hitel hatása – derül ki az Ingatlan.com csütörtöki közleményéből, miután a portál lakásárindexe országosan és havi szinten mindössze 0,1 százalékos áremelkedést jelzett, ami jelentős lassulás az előző hónapokhoz képest.
Budapesten ugyan az árak júniushoz képest 0,9 százalékot emelkedtek, ami az országosnál gyorsabb, de nem számít kiugró mértékűnek. Az országos árak havi szinten utoljára tavaly novemberben nőttek ilyen csekély mértékben. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a júniusi 3 százalékos áremelkedést Dél-Alföldön 4,2 százalékos csökkenés követte, miközben
a többi térségben minimális változások voltak tapasztalható, 0 és 0,5 százalék közötti mértékben változtak az árak.
Éves összevetésben továbbra is Budapest áll az élen: a lakásárak 20,1 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit. Országosan 13,2 százalékos volt a lakásárak éves áremelkedési tempója, míg a legkisebb éves árnövekedést a nyugat-dunántúli régió produkálta 7,6 százalékkal.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a friss adat részben meglepetés, hiszen a lakásdrágulás tempója már május óta mérséklődik. A júliusi stagnálás után azonban enyhe áremelkedés következhet a kereslet élénkülésének és az Otthon Start programnak köszönhetően.
A szakember szerint a közeljövőben vásárlást tervezők számára jó hír lehet, hogy az árak nem szabadultak el júliusban, ám ebből nem szabad messzemenő következtetéseket sem levonni, az adatokban ugyanis csak a kínálatból kikerült hirdetések, vagyis az eladott lakóingatlanok adatain alapul. Vagyis az adatokban nem szerepelnek azon lakásoknak a drágulása, amik még nem találtak gazdára.
Ezért Balogh László szerint teljesebb képet kaphatunk a kínálati árak változása alapján, ami a budapesti eladó lakások és házak esetében csak 1 százalékkal dobta meg a hirdetett árakat a tulajdonosok, és 1,7 százalékkal a közvetítők által kínált ingatlanok körében. Összességében tehát 1,3 százalékkal nőttek a kínálati árak Budapesten július elejéhez képest.
Mivel azonban az Otthon Start program csak szeptemberben indul a szakértő szerint a lakásárakat érintő változások
inkább az augusztus-novemberi időszakban lesznek láthatóak, mivel a kínálati árakba a jó hírek mindig gyorsan beépülnek.
Az Ingatlan.com adatai szerint augusztus elején a budapesti eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára 1,3 millió forintot tett ki, ám a kerületi szintű adatok jól tükrözik a piac sokszínűségét. Továbbra is az V. kerület a legdrágább, ahol változatlanul kétmillió forint a négyzetméterárak középértéke, míg a másik véglet a XXIII. kerület 804 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. A több mint 2500 eladó lakással a legnagyobb kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,55 millió forint a fajlagos árszint, ami gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. Az ugyancsak széles választékot biztosító VII., a VIII., a XIV. és a XI. kerületekben pedig 1,2-1,5 millió forintba kerül átlagosan egy négyzetméter.
A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben a legnagyobb a kínálat több mint háromezer eladó lakással, de ott a legmagasabb, 957 ezer forint az átlagos négyzetméterár is. Pécsen is háromezernél több lakóingatlan vár vevőre, Szegeden pedig a számuk meghaladja a kétezret. Pécsett egy négyzetméter 804 ezer forintba, Szegeden pedig 891 ezer forintba kerül. Az eladásra szánt ingatlanok számát nézve szintén jelentős kínálattal rendelkezik még Nyíregyháza, Győr, valamint Kecskemét, ezekben a nagyvárosokban 725-852 ezer forintos átlagos négyzetméterár jellemzi a piacot.
