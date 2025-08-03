Otthon Start program: nincs mese, beszélni kell a kötelezettségekről – a devizahitel réme fenyeget, de a kormány szakított a múlttal

Augusztus elején bemutatott Otthon Start programmal az Orbán-kormány egy ütőképes konstrukciót hívott életre és tárta szélesre az otthonteremtési támogatások kapuját. A fix 3 százalékos hitel új távlatokat nyit, hiszen a jelenleg a legmagasabbak közé tartozó magyar lakáshitel-kamatláb helyett a program révén érkező fix 3 százalék olyan, mintha közel húsz helyet ugranánk előre az EU-s lakáshitelkamatláb-ranglistán. Magyarországon kifejezetten magas az ingatlantulajdonosok aránya, a 40 év felettiek 80 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Ugyanakkor a 18–40 év közöttieknél ez az arány csupán 40 százalék.

3 százalékos hitel: komoly oka van annak, hogy ezt lépte a kormány / Fotó: Shutterstock

3 százalékos hitel: csökkenő nyomás

Az Otthon Start program arra fókuszál, hogy a fiatalokat hozzásegítse az első lakásuk megvásárlásához, de nincs életkori megkötés, és a gyermekvállalás sem feltétel, mint a CSOK Plusznál. A friss jogszabályt itt mutattuk be részletesen. A fix kamatozású 3 százalékos hitel biztonságos, kiszámítható belépő az ingatlanpiacra azok számára, akik saját lakás vásárlásában gondolkodnak, de félnek a hitelektől, a megugró kamatoktól – rajtuk van a nyomás, hogy egy hosszabb futamidő, a gazdasági környezet változásai mennyivel emelik a törlesztőrészletet. A fix kamat ezt az érzetet csökkentheti.

Felelős magatartás a kormányzat részéről, hogy a 3 százalékos hitel megjelenése óta különböző fórumokon, kampányszerűen hívja fel a figyelmet arra, hogy a kedvezményes konstrukciók, a futamidő végéig fix törlesztőrészlet ellenére az otthonteremtési támogatás egy komoly vállalás, ami kötelezettségekkel jár.

Az ember adóssá válik, a hitelt fizetni kell, akár több évtizeden át, ami akkor is terhet jelent, ha a hitelre jelentős hatást gyakorol az infláció: törlesztők a fizetésekkel ellentétben csökkenhetnek. A Facebookon visszatérő jelleggel megjelennek azok a kalkulációk is, ahol példákon keresztül mutatják be, hogy a felvett összegeknél pontosan mekkora az önerő, mekkora havi nettó jövedelem szükséges, és mekkora lesz a törlesztőrészlet.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a kormány megbízásából még azt is elmagyarázta, mennyivel kell kell többet fizetni, ha az Otthon Start programmal párhuzamosan elérhető, a legfeljebb 4 millió forintos kamatmentes munkáshitelt beforgatjuk az önerőbe. A rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési támogatásban ugyanis ez is lehetséges.