Fix 3 százalékos hitel: szinte egy BKK-bérlet árából is lehet lakásunk, de tudnunk kell, mivel jár

Miután forintra pontosan kiszámolta a kormány , hogy mekkora nettó fizetésre van szükségünk, hogy felvehessük a 3 százalékos hitelt, a Money.hu egy olyan kalkulációt készített az Otthon Start program törlesztőrészletéről, amely még jobban alátámasztja, hogy érdemes kombinálni a rendszerváltás óta nem látott kormányzati támogatásokat. A szakportál a 3 százalékos hitel és a közszolgáknak járó támogatás vonatkozásában a számításait Orbán Viktor miniszterelnök július végi bejelentésére alapozza. Mint a Világgazdaság beszámolt róla: az Otthon Start program véglegesítése mellett egy új támogatást is bejelentett a kormányfő a közszolgálatban dolgozók számára: évi 1 millió forintos otthontámogatásban részesülhetnek a jogosultak. Tájékoztatása szerint az orvosok, ápolók, rendőrök, tanárok, katonák és más köztisztviselők számára évente 1 millió forint otthontámogatás jár. Ezt felhasználhatják meglévő lakáshitelük törlesztésére vagy új lakáshitel esetén az önrész kifizetésére is.

A 3 százalékos hitel jó alap, összevonva a közszolgálati dolgozóknak járó támogatással nagyon kedvező törlesztőrészlet is kihozható / Fotó: Shutterstock

A Money.hu szerint az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd: az állami munkáltatók (például iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, rendvédelmi szervek) évi nettó 1 millió forintot utalhatnak a jogosult dolgozónak. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatás, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét. Az Otthon Start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos.

A havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet.

Bár havi 11 ezer forinttal számolni nagyon kecsegtető, Korponai Levente, a Money.hu vezetője azért hozzáteszi: aki arra építené a hosszú távú pénzügyi tervét, hogy 20-25 évig ezt a juttatást kapja, annak érdemes óvatosabban kalkulálnia. „Sokkal biztonságosabb, ha ezt a támogatást csak egy kellemes pluszjuttatásnak tekintjük, nem pedig állandó bevételi forrásnak” – hangsúlyozza. A szakértő rámutat: lakáshitelt úgy ajánlott felvenni, hogy a teljes törlesztőrészlet – támogatás nélkül is – beleférjen a költségvetésbe. Ha ez megvan, akkor akár csak egy-két évig tartó állami segítség is jelentős könnyebbséget jelent a lakásvásárlás kezdeti időszakában.