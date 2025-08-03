3 százalékos hitel: megjelent a régen várt rendelet az Otthon Startról – hatalmas könnyítést hirdették ki a Magyar Közlönyben

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a CSOK Plusz és a Falusi CSOK feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A 3 százalékos hitel célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása / Fotó: Kallus György

A most megjelent kormányrendelet szerint a CSOK Plusz és a Falusi CSOK a Fix 3 százalékos hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal. Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a Fix3 százalékos hitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni.

További fontos változás, hogy az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió Ft helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a CSOK Plusz keretében. A Fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: Falusi CSOK esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, CSOK Pluszesetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.

Újabb ingatlan vásárlása és a fenti lehetőségek kombinálása esetén az érintettek illetékmenteséggel is élhetnek. Ezekkel a módosításokkal a Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Otthon Start Program Fix 3 százalékos hitele, valamint a CSOK Plusz, a Falusi CSOK vagy a Babaváró kölcsön együttes felvételével még több fiatal család tudjon élni az államilag támogatott otthonteremtési lehetőségekkel.

Ezt érdemes tudni az az Otthon Start programról

Az Otthon Start program egy szeptemberben induló, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.

Az ingatlan értékének felső határa lakás esetében 100 millió, háznál 150 millió forint. Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség, valamint más hitelprogrammal, pl. CSOK-kal együtt is fel lehet venni. Igényelhető mindenkinek, akinek nincs ingatlana, illetve azok is élhetnek a lehetőséggel, akiknek nincs 50 százalékot meghaladó tulajdonrészük lakóingatlanban.