Mobilappok: hemzsegnek bennük a kockázatok, de van megoldás – mutatjuk

Az alkalmazásboltok segítségével bári könnyedén letölthet szinte bármilyen applikációt, ami előre szórakoztatónak, hasznosnak tűnik. Azonban nem árt óvatosnak lenni a letöltések előtt, mérlegelni az adatbiztonsági szempontokat, mivel előfordulhat, hogy az ingyenes app később fizetési kötelezettséggel jár, vagy éppen a személyes adatainkra jelenthetnek veszélyt egyes alkalmazások – áll a GVH közleményében.
• Ismert alkalmazásboltból (App Store, Google Play) töltsön le applikációkat és mindig olvassa el a fogyasztói véleményeket! Az ismeretlen forrásból letöltött alkalmazások kockázatot jelenthetnek.
Csak az alkalmazás működéséhez szükséges engedélyeket fogadja el!
Nézze át a telepítés megkezdése előtt, hogy az applikáció mely más funkciókhoz/alkalmazásokhoz kíván a későbbiekben hozzáférni (pl. névjegyekhez, fotókhoz, kamerához, vagy akár az eszköz helyadataihoz).
• Olvassa el az alkalmazás adatvédelmi szabályzatát! Az adatvédelmi szabályzatból kiderül, hogy az alkalmazás megosztja-e mással az Ön adatait.
• Tájékozódjon, hogy az alkalmazás valóban ingyenes-e vagy esetleg felmerülhetnek később költségek az applikáció használatával!
• Mindig használjon erős és egyedi jelszavakat
• Lehetőség szerint alkalmazza az úgynevezett „kétlépcsős” azonosítást/hitelesítést!
• Nézze át az egyes alkalmazásainak adott engedélyeket! Győződjön meg arról, hogy telepített alkalmazásai csak a valóban szükséges információkhoz férhetnek hozzá, és távolítsa el a szükségtelen engedélyeket. Fordítson különös figyelmet azokra az alkalmazásokra, amelyek hozzáférnek a névjegyzékhez, a kamerához, a tárhelyhez, a képekhez, a helyadatokhoz és a mikrofonhoz.
• Tartsa naprakészen az alkalmazásokat és a készüléke operációs rendszerét!
Az elavult szoftverrel rendelkező alkalmazások nagyobb veszélynek vannak kitéve, ezért szükség van az alkalmazások frissítésére.
• Törölje azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ, így csökkentheti az adatgyűjtés kockázatát!
• Legyen óvatos, amikor közösségi fiókokkal (pl. Facebook, Google fiók) jelentkezik be egyes alkalmazásokba! Előfordulhat, hogy az alkalmazás integrálva van a közösségi oldalakkal, ilyen esetben pedig információkat gyűjthet az Ön közösségi fiókjából. Biztonságosabb, ha az alkalmazásokba való belépéshez az e-mail címét használja és egyedi jelszót ad meg!
• Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, mert illetéktelenek hozzáférhetnek az adatokhoz vagy kárt tehetnek bennük!
• Ismerje meg hogyan zárolhatja készülékét vagy törölheti személyes adatait akkor is, ha fizikailag nem fér hozzá készülékéhez!
Állítson be biometrikus azonosítást
(pl. ujjlenyomat olvasás, vagy arcfelismerés), így csak Ön férhet hozzá a készülékéhez.
• Gyanús üzeneteket ne nyisson meg, és soha ne kattintson az abban szereplő linkekre! Ezek adathalász vagy kártékony tartalmakat rejthetnek.
