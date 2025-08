Valószínűleg még nem lőtte el az összes puskaporát a kormány, a következő hónapokban még több olyan döntés várható, amelyek javíthatják az életszínvonalat Magyarországon. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a múlt héten egy háttérbeszélgetésen adócsökkentést lengetett be.

Adócsökkentés: ez lehet az Orbán-kormány következő csodafegyvere / Fotó: Vémi Zoltán

Erre pedig elvileg meg is van a mozgástere, a 2026-os büdzsében a GDP 0,9 százalékának megfelelő, mintegy 800 milliárd forint általános tartalék lett betervezve. Ez ugyanakkor csak hipotetikusan áll rendelkezésre, Nagy Márton ugyanis leszögezte, hogy abból nem enged, hogy jövőre is csökkenjen a hiány, a GDP-arányos államadósság 74 százalék alatt maradjon és az EDP-eljárásnak is meg tudjunk felelni. Tehát a valóságban a 800 milliárdnál kevesebbet használhat fel jövőre, ennek fényében megnéztük, milyen lehetőségei vannak a miniszternek, és mely közterhek csökkentése jöhet szóba, amelyek egyszerre javíthatják a munkavállalók jövedelmi helyzetét és élénkíthetik a gazdaságot.

Adócsökkentés: az szja-kulcs lefaragása lenne az igazi nagy durranás

Régi kormányzati álom a jelenleg 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsának egy számjegyűre, azaz 9 százalékra való mérséklése. Bár 2016 óta nem nyúlt hozzá a kabinet, és a kormányzati kommunikációban sem nagyon került elő, úgy tűnik, hogy továbbra sem tett le róla a kormány.

A célunk, hogy Magyarországon egyszer egy számjegyű szja kulcs legyen

– ezt a legutóbbi kormányinfón mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, akit arról kérdeztek, hogy lekerült-e a kormány asztaláról a 9 százalékos szja. Jelezte, annak ellenére, hogy a körülmények ezt nem teszik lehetővé, és az őszi adócsomagnak sem része, a téma továbbra is napirenden van.

Ugyanakkor nem véletlen, hogy érdemben nem merült fel eddig ekkora léptékű adócsökkentés. Jövőre szja-ból 4837 milliárd forint terveztek be a költségvetésbe, így arányosan egy 6 százalékos csökkentés

közel 2000 milliárd forint kiesést jelentene az államkasszának. Ez akkora összeg, amely aligha gazdálkodható ki, amikor a költségvetési hiány lefaragása sem könnyű feladat.

Ráadásul az utóbbi időben sem ebbe az irányba ment el a gazdaságpolitika, a két-, három- és négygyermekes anyák, illetve a 25 év alattiak szja-mentessége is abba az irányba mutat, hogy az adórendszeren keresztül a kormány különböző társadalmi csoportokat próbál támogatni, ami csökkenti a valószínűségét egy nagyobb léptékű általános szja-csökkentésnek. Ettől függetlenül nem zárható ki, hogy egy kisebb, például 1 százalékos csökkentést végrehajtson. Ez persze több mint 300 milliárd forintos kiesést jelentene költségvetésnek, a másik oldalon ugyanakkor a felpörgő fogyasztáson keresztül áfából visszaérkezhetne a költségvetésbe.