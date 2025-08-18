Nagy adóváltozások jönnek Magyarországon, heteken belül dönt a kormány: itt a lista – Orbán Viktor elvárása egyértelmű

Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot – írta facebookos posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn.

A miniszter bejelentette, hogy heteken belül dönt a kormány az adócsökkentésről / Fotó: Vémi Zoltán

A miniszter jelentette, hogy

azonnal megkezdték az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű.

Nagy Márton hétfőn délelőtt tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a közös céljuk érdekében: a munkahelyek és a magyar vállalkozások megvédése.

Mint írta, az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:

Demján Sándor Program keretében megavalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel

a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is

az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése

az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése

a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele

a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal

az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleménye szerint a megbeszélésen a rövid távon megoldandó feladatok kezelése, valamint a gazdaság szerkezetének középtávú modernizálása és a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növelése érdekében tett konkrét javaslatokról esett szó.