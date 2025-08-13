Újabb hatalmas gazdatüntetés jöhet az agrártámogatások elvonása miatt – kongatja a vészharangot a NAK és a MAGOSZ

Az Európai Bizottság az uniós költségvetésben brutális, 20-25 százalékos agrártámogatás-elvonást tervez a Közös Agrárpolitika forrásaiból. Ennek kárvallottjai lennének nemcsak a gazdák, hanem a fogyasztók is – hívja fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ).

Az agrártámogatások elvonása miatt újabb tüntetések várhatók / Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A két szervezet szerint komoly veszélyt jelent az egész Európai Unió gazdálkodói számára a 2027 utáni uniós finanszírozási ciklus tervezett átalakítása, a területalapú támogatások megnyirbálása. A július közepén bejelentett bizottsági javaslatok alapján ugyanis jóval kevesebb támogatáshoz juthatnának a gazdák, ami

ellehetetlenítené a mezőgazdaságot és a feldolgozóipart,

ezáltal veszélyeztetné a fogyasztókat is,

a családok asztalára kétes eredetű, harmadik országokból származó termékeket engednének.

Attól tartanak, hogy ezzel Ukrajnát és más EU-n kívüli államokat juttatnának piachoz, az uniós termelők és fogyasztók rovására.

A NAK és a MAGOSZ kommünikéje hangsúlyozta, hogy az agrártámogatások nem ajándékok, azokért a világ legszigorúbb növényvédelmi, állatjóléti és környezetvédelmi feltételei szerint termelnek az uniós gazdák. Álláspontjuk szerint azonban az Európai Bizottság nem az egészséges európai élelmiszer-előállítást, hanem a harmadik országokban ellenőrizetlenül előállított termékek – ukrán csirke, brazil cukor, marokkói paradicsom stb. – piacra jutását segítené. Az EB sávos elvonást alkalmazna a területalapú támogatásoknál, amely már a kis- és közepes gazdaságokat is rendkívül érzékenyen érintené. A számítások szerint már 100-150 hektáros birtokmérettől elvonnák a támogatás közel negyedét, afelett pedig még többet, ez pedig hatalmas érvágás lenne a magyar mezőgazdaság számára is, és romba döntené a családi gazdasági modellt.

Újabb tüntetés jöhet az agrártámogatások elvonása miatt

Magyarországon a termelők döntő többsége családi gazdasági keretek között működik, a termőföldek több mint felét az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik. A közlemény hozzátette, hogy a javaslat alapján a nyugdíjaskorú gazdáktól teljes egészében megvonnák a támogatásokat, arra hivatkozva, hogy ők már amúgy is részesülnek rendszeres jövedelemben. Ez azt jelentené, hogy minden harmadik magyar gazdától elvonnák a támogatását.