Megtévesztő állítások miatt vizsgálja az Aldit a GVH – ez keltett gyanút

Versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak – derült ki a GVH szerdai közleményéből, melyben hangsúlyozzák, hogy a hatóság továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort, és lecsap minden jogellenes tevékenységre.

Most az Aldi tett piacelsőségi állításokat – a GVH ezt is megvizsgálja / Fotó: Shutterstock

A közlemény szerint a nemzeti versenyhivatal észlelte, hogy az Aldi 2025. március 19-től a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta kereskedelmi kommunikációjában, amely állítások valószínűsíthetően valótlan tartalmúak. A német tulajdonú kiskereskedelmi lánc a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton a Legjobb akciók! és Legszélesebb választék! alkategóriákban több hónappal korábban elnyert első helyezésére alapozta, az azonban valószínűsíthetően nem elegendő a piacelsőség objektív, tényszerű igazolására, figyelembe véve többek között, hogy az egy szubjektív közönségszavazáson alapult.

A versenyhatóság szerint a vállalkozás pályázati nyertességét olyan módon jelenítette meg, hogy az valószínűsíthetően alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, és olyan ügyleti döntések meghozatalára késztethette őket, melyeket egyébként nem hoztak volna meg.

Még zajlik az Aldi elleni vizsgálat

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.