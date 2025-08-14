Támogatás nélküli gépvásárlási kényszerben a növénytermesztők

Az állattartó gazdaságok megújítását célzó pályázat első támogatói döntései megjöttek, eddig mintegy tízmilliárd forint értékben, ami magával vonhat gépberuházásokat is – mondta a Világgazdaságnak Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) elnöke, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Az elmúlt hetekben nem növekedett jelentősen a pályázati okiratok száma. A gépforgalmazók arra számítanak, hogy ősszel felgyorsul az eredményhirdetés. A gazdálkodók körében ÁTK-pályázatnak nevezett kiírás keretében az állattenyésztés gépei is támogathatók, így például a rakodógépek vagy a takarmánykiosztó kocsik beszerzése.

Az állattenyésztés gépei támogatással korszerűsíthetők, de a traktorok jó részét is muszáj lesz lecserélni / Fotó: Natascha Kaukorat / Shutterstock (illusztráció)

Zöld út az állattenyésztés gépei előtt

Az agrártárca két ÁTK-pályázatot írt ki, egyet a kisebb, egyet pedig a nagyobb gazdálkodóknak, eredetileg 50, illetve 150 milliárd forintos kerettel. Az utóbbi elsősorban a telepek építéséhez kapcsolódik, és ezt jócskán túligényelték. A korábbi információk szerint 765 milliárd forintnyi a beadott támogatási igény, amiből mintegy 150 milliárd forintnyi lehet a gépek és termelőeszközök beszerzésére tervezett összeg – mondta Harsányi Zsolt.

Mint emlékezetes, az eredetileg mintegy 100 milliárd forint kerettel 2025-re tervezet precíziós pályázat kiírását – éppen az állattartóknak és az élelmiszer-iparosoknak kiírt pályázatok forrásigényének minél teljesebb kielégítése érdekében – elhalasztotta a kormány. A szántóföldi növénytermesztők körében pályázat híján most nagyon

gyenge a géppiaci aktivitás,

a kivárás,

a gondolkodás

a jellemző – mondta Harsányi. Szerinte ugyanakkor, mivel Nyugat-Magyarországon nem lett olyan rossz a termés, a nyári leállás után növekedhet a beruházási kedv. Ennek a jobb terméseredmények mellett a kedvezőbb finanszírozási lehetőségek is „megágyaznak”, hiszen a KAVOSZ által biztosított mezőgazdasági hitelekkel, az alacsonyabb kamat mellett bele lehet vágni egy-egy gépvásárlásba is – tette hozzá.

Pályázat nélkül nem megy: még mélyebbre süllyedt az agrárgépek forgalma

Lassan indult idén az agrárgépek értékesítése, amely az elmúlt években egyébként is lejtőre került, és az idei első negyedévben is tovább csökkent. Az elhalasztott precíziós pályázat pedig elodázta a fellendülés kezdetét.

Azt is el kell mondani, hogy a gazdálkodók az elmúlt években nagyon kevés erőgépet, elsősorban traktort vásároltak, és a traktorok jó része azért már elöregedett. Az első fél éven a nagyobb lóerejű traktorok közül 380 kelt el, ami pedig nagyon kevés. (Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2022 első hat hónapjában összesen 1950 traktort adtak el – igaz, ebben benne vannak a könnyebb erőgépek is.)

Hat-nyolcezer üzemóra után már nem olyan megbízhatók a mai erőgépek, és ha nem kezdik el lecserélni ezeket, akkor nagyon sokba fog kerülni a javítás és a karbantartás.

Ha az idei első félévi ütem folytatódna, előbb-utóbb elamortizálódna a magyar traktorpark. Ennek hatása lenne a termelésre, mert az alkalmatlan gépekkel nem lehetne időben elvégezni a szükséges munkákat, márpedig a klímaváltozás következménye az is, hogy a növénytermesztők számára egyre szűkebb az az „időablak”, amikor egy-egy munkafolyamatot jó hatékonysággal lehet elvégezni a földeken.