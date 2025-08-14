Támogatás nélküli gépvásárlási kényszerben a növénytermesztők

Az állattartó gazdaságok megújítását célzó pályázat első támogatói döntései megjöttek, eddig mintegy tízmilliárd forint értékben, ami magával vonhat gépberuházásokat is – mondta a Világgazdaságnak Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) elnöke, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Az elmúlt hetekben nem növekedett jelentősen a pályázati okiratok száma. A gépforgalmazók arra számítanak, hogy ősszel felgyorsul az eredményhirdetés. A gazdálkodók körében ÁTK-pályázatnak nevezett kiírás keretében az állattenyésztés gépei is támogathatók, így például a rakodógépek vagy a takarmánykiosztó kocsik beszerzése.
Az agrártárca két ÁTK-pályázatot írt ki, egyet a kisebb, egyet pedig a nagyobb gazdálkodóknak, eredetileg 50, illetve 150 milliárd forintos kerettel. Az utóbbi elsősorban a telepek építéséhez kapcsolódik, és ezt jócskán túligényelték. A korábbi információk szerint 765 milliárd forintnyi a beadott támogatási igény, amiből mintegy 150 milliárd forintnyi lehet a gépek és termelőeszközök beszerzésére tervezett összeg – mondta Harsányi Zsolt.
Mint emlékezetes, az eredetileg mintegy 100 milliárd forint kerettel 2025-re tervezet precíziós pályázat kiírását – éppen az állattartóknak és az élelmiszer-iparosoknak kiírt pályázatok forrásigényének minél teljesebb kielégítése érdekében – elhalasztotta a kormány. A szántóföldi növénytermesztők körében pályázat híján most nagyon
a jellemző – mondta Harsányi. Szerinte ugyanakkor, mivel Nyugat-Magyarországon nem lett olyan rossz a termés, a nyári leállás után növekedhet a beruházási kedv. Ennek a jobb terméseredmények mellett a kedvezőbb finanszírozási lehetőségek is „megágyaznak”, hiszen a KAVOSZ által biztosított mezőgazdasági hitelekkel, az alacsonyabb kamat mellett bele lehet vágni egy-egy gépvásárlásba is – tette hozzá.
Pályázat nélkül nem megy: még mélyebbre süllyedt az agrárgépek forgalma
Lassan indult idén az agrárgépek értékesítése, amely az elmúlt években egyébként is lejtőre került, és az idei első negyedévben is tovább csökkent. Az elhalasztott precíziós pályázat pedig elodázta a fellendülés kezdetét.
Azt is el kell mondani, hogy a gazdálkodók az elmúlt években nagyon kevés erőgépet, elsősorban traktort vásároltak, és a traktorok jó része azért már elöregedett. Az első fél éven a nagyobb lóerejű traktorok közül 380 kelt el, ami pedig nagyon kevés. (Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2022 első hat hónapjában összesen 1950 traktort adtak el – igaz, ebben benne vannak a könnyebb erőgépek is.)
Hat-nyolcezer üzemóra után már nem olyan megbízhatók a mai erőgépek, és ha nem kezdik el lecserélni ezeket, akkor nagyon sokba fog kerülni a javítás és a karbantartás.
Ha az idei első félévi ütem folytatódna, előbb-utóbb elamortizálódna a magyar traktorpark. Ennek hatása lenne a termelésre, mert az alkalmatlan gépekkel nem lehetne időben elvégezni a szükséges munkákat, márpedig a klímaváltozás következménye az is, hogy a növénytermesztők számára egyre szűkebb az az „időablak”, amikor egy-egy munkafolyamatot jó hatékonysággal lehet elvégezni a földeken.
A gépkereskedők hozzászoktak ahhoz, hogy amikor volt egy támogatási boom, annak elmúltával jött egy kis lecsengés, mint ahogyan most is az elmúlt években elsősorban traktorokból és kombájnokból vásároltak kevesebbet. De előbb-utóbb el kell kezdeni vásárolni, annál s inkább, mert nem minden gépet cseréltek le 3-5 évvel ezelőtt.
A klímaváltozás a művelési mód változtatásában is kényszert jelent a gazdálkodóknak, ez pedig meghatározhatja eszközbeszerzéseiket. A földet csak kevésbé vagy egyáltalán nem bolygató talajművelési technológiák ugyanis új eszközök használatát igénylik. A felelősen gondolkodó gazdálkodók most már rájöttek, hogy valamit kell tenniük. Ennek a ráébredésnek Harsányi Zsolt szerint az az első jele, hogy
az elmúlt három évben nagyon kevés ekét vásároltak a gazdálkodók.
Az is igaz ugyanakkor, hogy ezzel párhuzamosan nem vettek annyi, a vízmegtartó talajművelésre alkalmas gépet, mint amennyire számított.
Sokan nézegetik ezeket a gépeket, mindenki keresi az utat, a bátrabbak már el is indultak rajta – fogalmazott. Az viszont jól látszik, hogy ezekbe az új típusú gépekbe a kisgazdaságok egyedül nem tudnak beruházni, nekik érdemesebb lenne összeállni, csakhogy Magyarországon a gépek közös használatát biztosító gépkörök nem elterjedtek, nincs hagyományuk, és sajnos úgy tűnik, hogy nem is lesz – valószínűsítette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.