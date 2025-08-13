Deviza
EUR/HUF395.73 +0.04% USD/HUF337.72 -0.3% GBP/HUF458.3 +0.18% CHF/HUF420.52 +0.08% PLN/HUF92.9 -0.04% RON/HUF78.16 +0.04% CZK/HUF16.17 +0.01%
BUX103,866.27 -0.16% MTELEKOM1,870 -0.21% MOL2,958 -1.35% OTP30,200 +0.33% RICHTER10,420 -0.29% OPUS587 +0.51% ANY8,000 0% AUTOWALLIS162 -1.23% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,229.83 +0.51% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,231.1 +0.02%
Itt a fagykár eredménye: soha nem volt ilyen kevés hazai alma

Jelentős mértékű hidegbetörés miatt rengeteg gyümölcsösben keletkezett fagykár, soha ilyen kevés alma nem termett még Magyarországon.
VG
2025.08.13, 14:04

Rekordalacsony termésennyiség várható az idén almából, ami egyértelműen az április eleji fagyokra vezethető vissza. Az alma termőterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is évről-évre csökken – írja a Szon.hu.

alma, apple, almafa
 Elszomorítóan gyenge lesz az almatermés, ami leginkább a fagykárok számlájára írható / Fotó: Shutterstock

Jelentős mértékű hidegbetörés érkezett vármegyébe április elején, rengeteg gyümölcsösben okozva ezzel fagykárt. 

A gazdák a jégvédelmi hálók kibontásával, füstöléssel, fagyvédelmi gyertya alkalmazásával, fagyvédelmi öntözéssel próbálták megelőzni a gyümölcsösük károsodását – változó, de inkább kevés sikerrel.

„Az idei hazai almamennyiség minden idők leggyengébb termésének ígérkezik: a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésünk alapján 160 ezer tonna körül prognosztizáljuk az idei almatermést, ami az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének mindössze szűk fele” – mondta Apáti Ferenc, a FruitVeb  elnöke.

A FruitVeB szakmaközi szervezet becslése szerint ebből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési almatermés egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari almatermés pedig csupán mintegy 20-25 százaléka. 

A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is. 

A 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitásunktól is jócskán elmaradunk, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene kiszolgálnunk

– fogalmazott a szakember.

