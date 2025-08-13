Itt a fagykár eredménye: soha nem volt ilyen kevés hazai alma

Rekordalacsony termésennyiség várható az idén almából, ami egyértelműen az április eleji fagyokra vezethető vissza. Az alma termőterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is évről-évre csökken – írja a Szon.hu.

Elszomorítóan gyenge lesz az almatermés, ami leginkább a fagykárok számlájára írható / Fotó: Shutterstock

Jelentős mértékű hidegbetörés érkezett vármegyébe április elején, rengeteg gyümölcsösben okozva ezzel fagykárt.

A gazdák a jégvédelmi hálók kibontásával, füstöléssel, fagyvédelmi gyertya alkalmazásával, fagyvédelmi öntözéssel próbálták megelőzni a gyümölcsösük károsodását – változó, de inkább kevés sikerrel.

„Az idei hazai almamennyiség minden idők leggyengébb termésének ígérkezik: a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésünk alapján 160 ezer tonna körül prognosztizáljuk az idei almatermést, ami az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének mindössze szűk fele” – mondta Apáti Ferenc, a FruitVeb elnöke.

A FruitVeB szakmaközi szervezet becslése szerint ebből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési almatermés egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari almatermés pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.

A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.

A 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitásunktól is jócskán elmaradunk, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene kiszolgálnunk

– fogalmazott a szakember.