Ezt meg kell várni: délelőtt kihirdetik az új üzemanyagárakat Magyarországon – ha valamikor, most sokkal olcsóbb lehet a benzin és a dízel

Minden valószínűség szerint érdemes kivárni a tankolással.

Az utóbbi napokban a Mol óvatosabban lépett, mint amit a piaci mozgások lehetővé tettek volna.

A fő ármeghatározó tényezők mindegyike, így a dollár-forint árfolyam, illetve a Mol számára irányadó Brent olajfajta árának mozgása is a hazai üzemanyagárak csökkentésére adna lehetőséget. Persze a Molt semmi sem kötelezi árcsökkentésre, így tehát ezt borítékolni nem lehet – az azonban tény, hogy a piacok árazzák az ukrajnai békét.

Tankolás – olcsóbb lehet / Fotó: Székelyhidi Balázs

Szárnyal a forint

Igen jó formában van a forint a dollárral szemben.

Pénteken reggel 341 forint alatt jegyezték a dollárt, érdemes felidézni, hogy néhány napja még 346 forint felett kellett fizeti a zöldhasú egységéért. A magyar deviza mozgása tehát egyértelműen az üzemanyagár-csökkentést támogatja.

Brent – mínuszos pályán

66,10 dollár – ennyibe kerül az északi-tengeri olajfajta hordója, gyakorlatilag havi mélypontja körül rezeg az olajár, egy bő hete még csaknem 73 dollárt kellett fizetni hordójáért, azaz az olajár változása is egyértelműen a Mol árcsökkentésének irányába hat.

Utoljára augusztus első napján döntött áremelésről a Mol, azóta az óvatos csökkentések jellemzők. Összességében a piaci folyamatok alapján egy bátrabb árcsökkentés is beleférne az olajtársaságtól – erre garancia azonban továbbra sincs, az viszont biztos, hogy érdemes figyelni a híreket, és esetleg kivárni a tankolással az új árak életbelépéséig.