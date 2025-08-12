Kisebbfajta meglepetéssel ért véget a nyári aratás - megérkeztek az első hozambecslések

Befejeződött a nyári aratás a napokban Magyarországon, és az eddig elérhető adatok szerint a vártnál kedvezőbben alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés – mondta Nagy István szakminiszter az Agrárminisztérium (AM) keddi közleménye szerint.

A nyári aratás után bőven jut exportra is a termésből / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

A tárcavezető szerint köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalára.

Ilyen hozamokat hozott a nyári aratás

Az agrárminiszter közölte azt is, hogy minden növényfaj (nyári kalászosok és repce) esetében az ötéves átlagok felett vannak a hektáronkénti hozamok. Az őszi búza, vagyis a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény idén 5,55 tonnát hozott hektáronként, ami 2 százalékkal magasabb, mint az elmúlt öt év átlaga, míg az őszi árpából hektáronként 5,7 tonna termés volt az országos átlag. A tritikálét 4,3 tonnás, a tavaszi árpát 4,8 tonnás, a rozst 3,4 tonnás, a zabot 3 tonnás, a magborsót 2,5 tonnás, a repcét pedig 2,9 tonnás hektáronkénti mennyiségben takarították be. Jelenleg is zajlik a szalma betakarítása és a nyári talajmunkák.

Nagy István szerint az adatok alapján elmondható, hogy

az ország ellátásához szükséges termésmennyiség megterem a 2025–2026-os szezonban, és exportra is jelentősebb, nagyságrendben millió tonnás mennyiség kerülhet.

Hozzátette azt is, hogy a tavalyihoz képest 5,9 százalékkal nőtt az őszi búza vetésterülete, de a rozs és a zab esetében is jelentős a területnövekedés idén. Az agrárminiszter elmondta azt is, hogy a biztonságos élelmiszer-ellátás nemcsak stratégiai, hanem nemzetbiztonsági kérdés is.

A magyar mezőgazdaság több mint 20 millió ember ellátására képes, így jó érzés azt látni, hogy az ágazat szereplőire minden körülmények között lehet számítani.

Az egységes kérelmekre vonatkozó adatok alapján az őszi betakarítású növényekről elmondható, hogy az összes idei várható terület meghaladja az 1,5 millió hektárt, ami ugyan alacsonyabb az előző években tapasztaltnál, de a napraforgó területe idén is nőtt, mivel a növény az idei és a megelőző évek szélsőséges időjárási körülményei között jobban teljesít, mint például a kukorica. Szintén nőtt, mégpedig 12 százalékkal 79 hektárra a szója területe. Nagy István szerint ezeknél a növényeknél, tekintve, hogy rosszul tűrik a hosszan tartó aszályt és hőhullámot, terméskiesés várható.