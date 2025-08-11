Étrend-kiegészítőket forgalmazó cégnél razziázott a GVH - bőven talált problémákat

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a GAL SynergyTech Zrt. (GAL) az általa forgalmazott egyes vitamin és étrend-kiegészítő termékek esetében valószínűsíthetően meghatározta a viszonteladó partnerei által alkalmazható minimum fogyasztói árakat. A GVH szerint a vállalkozás kifogásolt gyakorlata alkalmas lehetett arra, hogy az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelemre is érzékelhető hatással legyen.

A versenyhatóság házkutatást is tartott, összesen négy társaságnál, amelyek vélhetően releváns információkkal rendelkeztek a vizsgált magatartást illetően.

Fontos hangsúlyozni, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

Az ún. viszonteladási ármegkötés (RPM) jelentős versenykorlátozó magatartásnak, így súlyos jogsértésnek is minősül, korlátozza a kereskedők közötti árversenyt, így végső soron magasabb árakhoz vezet a fogyasztók oldalán. A GVH határozottan fellép az RPM gyakorlatokkal szemben és felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a viszonteladói ár meghatározása minden esetben tiltott.

Vizsgálják az Airbnb-t is

A Gazdasági Versenyhivatal v ersenyfelügyeleti eljárást indított az Airbnb ellen, mivel a cég honlapján és mobilalkalmazásában szereplő tájékoztatások hiányosak, ellentmondásosak és részben csak angol nyelven érhetők el. A GVH szerint ez megtévesztheti a magyar fogyasztókat, különösen a foglalási feltételek és a pénzvisszatérítés kapcsán. Az Airbnb elleni vizsgálat célja a feltételezett jogsértések tisztázása. Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb. A Gazdasági Versenyhivatal ezért versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett céggel szemben – közölte a versenyhatóság.