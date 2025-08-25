Brutális drágulás jönne a magyar boltokban, egyetlen kormánydöntésen múlik: ennyivel nőne a tej, a tojás és a krumpli ára

A legutóbbi, hétfői kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot. Ennek kapcsán azt is elmondta, hogy augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról.

Árrésstop: egyetlen kormánydöntésen múlik a drágulás - ennyivel nőne a tej, a tojás és a krumpli ára / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint – szögezte le. A kormány azért döntött így, mert

a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány kénytelen volt foglalkozni a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal is. E tekintetben mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter egyértelműen kifejezte a véleményét: „az a határozott intésünk Ukrajna irányába”, hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal támadásának – figyelmeztetett. Hozzátette: várjuk azt is, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.

Kormányinfó: sokkal drágább lenne az Adrián kőolajat hozni, mint Oroszországból

Gulyás Gergely azt mondta a kormányinfón, hogy eltekintve a munkácsi bombázástól Kárpátalja Ukrajna legbiztonságosabb része, mondta Gulyás, aki szerint a magyar álláspontnak is ebben volt ebben szerepe. Arra a kérdésre, hogy mit tett a diverzifikáció érdekében a magyar kormány, jelezte, hogy 2010-ben még kettő országgal volt interkonnektor, ez ma már hatodik. Az pedig szerinte tény, hogy az Adria kőolajvezeték tranzitdíját sokszorosára emelték a horvátok és sokkal drágább lenne kőolajat szállítani, mint a Barátságon keresztül. Hangsúlyozta, hogy a legjobb lett volna, ha ki se tör ez a háború.