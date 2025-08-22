GVH: az árrésstop eredményes

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) visszautasítja, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közvetlenül, illetve a médián keresztül politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatairól szóló, még nem lezárt jelentéstervezeteit – közölte a GVH.

Fotó: Vémi Zoltán

Az OKSZ szerint az inflációt nem a kiskereskedelmi árrés okozza, míg az árrésstop súlyos károkat okoz. A GVH válaszában leszögezte: a hivatal gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatók le az OKSZ közléseiben megfogalmazott következtetések.

A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.

Tavasszal vezették be az árrésstopot

Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. Később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent.

Május végén a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, ma a kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy ismét meghosszabbították az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a döntést.

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben.