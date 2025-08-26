Továbbra sem „packázhatnak": megjelent az árrésstop meghosszabbítása, hónapokig biztosan marad

Megjelent az élelmiszerárak, illetve a drogériai termékek árának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosítása – olvasható a friss Magyar Közlönyben.

Meghosszabbítják az árrésstopot, amelyet eredetileg augusztus 31-én vezettek volna, így azonban november végéig marad / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kormányfő pár napja a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbították az árrésstopot. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

„árrésstop meghosszabbítva”, mert nem hagyják, hogy „a multik packázzanak az emberekkel”.

Május végén a kormány döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a meghosszabbítást.

Az újabb hosszabbítás értelmében november végéig marad az árrésstop.

„Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint” – jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Hozzátette, hogy a kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül.

Aligha vezetik ki az árrésstopot

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben.

Az élelmiszerárak alakulása kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrésstopok mérsékelték az árak emelkedését, míg Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedések hatását kínálati oldali sokkok, például az állatállományt tizedelő járványok oltották ki.

Regős Gábor jelezte:

idén az árrésstopok fennmaradására számít,

hiszen azok kivezetése mintegy 1,5 százalékkal dobná meg a drágulás ütemét.