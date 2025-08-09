Áttörés a magyar hadseregnél: mostantól amerikai-norvég rettegett fegyverrendszer őrzi teljes Magyarországot

Új dimenziók a magyar légtér védelmében, bekapcsolódnak a NASAMS alegységek – ezzel a címmel adott ki közleményt szombaton a Honvédelmi Minisztérium. Ez áttörés a magyar hadseregnél.
A tájékoztatásban az olvasható, hogy a légvédelem reagáló képességének növelése érdekében
a győri légvédelmi rakétaezred egyik NASAMS alegysége Budapestre települ,
és kijelölt erőivel teljesít szolgálatot Pécel és Isaszeg települések melletti, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken.
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszét, hogy az alegység feladata kettős:
Avezérezredes elmondta, hogy a magyar légtér védelme és felügyelete a mostani, háborúkkal teli időszakban kiemelt jelentőségű feladat. A légtér szabályos használatát figyelemmel kísérő és légtérrendészeti eszközrendszer több lábon áll, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve alkotnak hatékony és teljes egészet.
Az eddigi készenléti merev- és forgószárnyas repülőeszközök mellett a haderőfejlesztés eredményeként már a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség is ezt a pillért erősíti. A vezérkarfőnök kiemelte: a légvédelem reagálóképességének növelése érdekében tette azt a javaslatot a katonai vezetés, hogy egy NASAMS légvédelmi alegységet telepítsenek át Győrből Budapest helyőrségbe.
Az így teljessé váló légtérrendészeti eszközrendszer új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében,
különösen az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a hiteles elrettentés biztosításának köszönhetően. "Ez a komplex rendszer a nemzeti légvédelem megerősítése mellett hozzájárul a NATO integrált légvédelmi képességeinek támogatásához is, ami különösen fontos a jelenlegi megváltozott biztonsági környezetben" – emelte ki Böröndi Gábor vezérezredes.
