augusztus 20. tűzijáték
Szent István Napok
augusztus 20. ünnep
Ha csak egy helyen tudakozódna az augusztus 20-i eseményekről, megérkezett: itt az élményalapú programválogatás

Szent István Nap 2025: Élményközpontú kalauzt is összeállítottak a szervezők a nemzeti ünnep programjaihoz. Agusztus 20-án minden mi szem szájnak, s fülnek ingere megtalálható a budapesti programkínálatban.
VG
2025.08.16., 14:15
Fotó: MW

Van, akit egy pokrócon fekve a klasszikus zene ringat el, mást egy rockkoncert energiája tölt fel, és van, aki a magyaros ízekben és a történelemben merül el a legszívesebben. A hétvégén induló Szent István Napi rendezvénysorozat idén pont ezt a sokszínűséget ünnepli: augusztus 16. és 20. között Budapest nyolc helyszínén kínál személyre szabott élményeket, hogy mindenki a saját ízlése szerint élhesse át az államalapítás ünnepét. 

Tüzijáték-6
Fotó: Kállai Márton / MW

Augusztus 20. a zene rajongóinak: a klasszikusoktól a stadionrockig

A Panorama Classical (aug. 16-17.) a Gellért-hegyen kínál komolyzenei pikniket, ahol a koncertek mellett a Dalszerelőműhely Taylor Swift dalszerzői titkait is megfejti, a Danubia Zenekar pedig a „Nagy magyar daloskönyv” dallamaival várja a közönséget. A program csúcspontjaként Törőcsik Franciska közreműködésével filmzenék csendülnek fel Modern Art Orchestra átdolgozásában. A Duna-korzón a Vigadó Piano (aug. 18-20.) a bárzene eleganciáját hozza el, ahol a „Játszd újra, Sam!” filmzenei estjeitől a Botos-testvérek francia manouche jazzén át a Cafuné zenekar brazil estjéig terjed a repertoár, a sztárfellépők között pedig ott van Szulák Andrea és Malek Andrea is. Mindeközben a Műegyetem rakparton a Road Movie Live (aug. 19-20.) ingyenes nagykoncertjein olyan zenekarok energiája fűti a hangulatot, mint a Hooligans, Curtis és az Irie Maffia.

A hagyományok és ízek kedvelőinek - gasztronómia és történelem kéz a kézben

A Vörösmarty téri Csárdafesztivál (aug. 16-20.) a tradicionális magyar konyha és a népzene autentikus találkozási pontja. A levegőben a látványkemencében sült rétes illata keveredik a „Jó ebédhez szól a nóta” dallamaival, melyről augusztus 18-20. között többek között Lakatos Miklós Zenekara gondoskodik, de a zenei kínálatban a Zűrös Banda balkáni ritmusai és a Pravo zenekar is helyet kap, az ünnepi hangulatot pedig Pál István Szalonna és Bandájának jubileumi koncertje koronázza meg. A gasztronómiai élményeket a Budai Várban történelmi utazás egészíti ki: a Hősök Útja (aug. 20.) programján hagyományőrzők keltik életre a magyar történelem sorsfordító pillanatait, így testközelből élhető át a nándorfehérvári diadal, az egri nők hősies helytállása és Muhr Ottmár önfeláldozó tettének története is.

Családi kalandok nyomában, a mesék is életre kelnek

A Városliget Varázsligetté (aug. 19-20.) alakul, amely kifejezetten a családoknak kínál felejthetetlen élményeket. A Varázscirkusz játszóházzal, az Egyszervolt mesezenekar koncertjével és vidám bábelőadásokkal, a Varázsvásár pedig apród- és hercegnőképzővel, valamint gombóccsatával várja a kicsiket. Az „időrablók” egy gőzhajtású velocipéddel repítik a jövőbe a látogatókat, a programot pedig klasszikus magyar rajzfilmek vetítése – köztük a Mézga Család, a Süsü és a Vuk – színesíti. A rendezvény csúcspontjaként augusztus 20-án a közönség egy beszélgetésen találkozhat Süsü, a sárkány hangját kölcsönző Bodrogi Gyulával, a Nemzet Színészével.

A városi felfedezőknek és a kultúra ínyenceinek

A modern, városi élményeket keresőknek az Erzsébet téren a SzabadRét Fesztivál (aug. 16-17.) kínál elektronikus zenei pikniket, ahol a chill hangulatért többek között , Galactic Jackson és Monkeyneck felel. A kultúra ínyenceinek a Millenáris a tökéletes helyszín: a Kreatív Fesztivál (aug. 18-20.) keretében a dizájn workshopok mellett a Művészkertben az irodalom és a zene fonódik össze. Itt látható a Vecsei H. Miklós vezette Qjúb Csoóri, Pilinszky, Radnóti-emlékkoncertje, a 80 éves HOBO zenés irodalmi estje, itt lép fel Palya Bea Tóth Krisztinával és Cseri Hannával, de a programot a Ványa bácsi - Buborékkeringő című film vetítése is gazdagítja.
 
Kedvezmények és különleges ajánlatok a Szent István Nap alatt

A rendezvénysorozat ideje alatt a látogatók számára az alábbi kedvezmények és ajánlatok érhetők el.

Kedvezményes étel- és italárak a SZIN pontokon:

  • Szentkirályi Ásványvíz (0,5 l): 250 Ft
  • Pepsi, Pepsi Max (0,5 l): 420 Ft
  • Csapolt Borsodi (0,4 l): 380 Ft
  • Dobozos Borsodi (0,5 l): 430 Ft
  • SZIN Rézangyal pálinkák (4 cl): 850 Ft
  • Streit-Zágonyi bor (dl): 260 Ft
  • Bécsi perec (sajtos, sós, magos): 356 Ft
  • Pogácsa (sajtos, tepertős): 275 Ft
  • Pirulo görögdinnye-alma jégkrém: 420 Ft 

Kiemelt partnereknél a Szent István Nap rendezvénysorozat ideje alatt kedvezmyénes szállás-, gasztronómia-, és kulturális ajánlatok érhetők el. Bővebb részletek a https://www.szentistvannap.hu honlapon találhatók.

