Ha csak egy helyen tudakozódna az augusztus 20-i eseményekről, megérkezett: itt az élményalapú programválogatás

Van, akit egy pokrócon fekve a klasszikus zene ringat el, mást egy rockkoncert energiája tölt fel, és van, aki a magyaros ízekben és a történelemben merül el a legszívesebben. A hétvégén induló Szent István Napi rendezvénysorozat idén pont ezt a sokszínűséget ünnepli: augusztus 16. és 20. között Budapest nyolc helyszínén kínál személyre szabott élményeket, hogy mindenki a saját ízlése szerint élhesse át az államalapítás ünnepét.

Augusztus 20. a zene rajongóinak: a klasszikusoktól a stadionrockig

A Panorama Classical (aug. 16-17.) a Gellért-hegyen kínál komolyzenei pikniket, ahol a koncertek mellett a Dalszerelőműhely Taylor Swift dalszerzői titkait is megfejti, a Danubia Zenekar pedig a „Nagy magyar daloskönyv” dallamaival várja a közönséget. A program csúcspontjaként Törőcsik Franciska közreműködésével filmzenék csendülnek fel Modern Art Orchestra átdolgozásában. A Duna-korzón a Vigadó Piano (aug. 18-20.) a bárzene eleganciáját hozza el, ahol a „Játszd újra, Sam!” filmzenei estjeitől a Botos-testvérek francia manouche jazzén át a Cafuné zenekar brazil estjéig terjed a repertoár, a sztárfellépők között pedig ott van Szulák Andrea és Malek Andrea is. Mindeközben a Műegyetem rakparton a Road Movie Live (aug. 19-20.) ingyenes nagykoncertjein olyan zenekarok energiája fűti a hangulatot, mint a Hooligans, Curtis és az Irie Maffia.

A hagyományok és ízek kedvelőinek - gasztronómia és történelem kéz a kézben

A Vörösmarty téri Csárdafesztivál (aug. 16-20.) a tradicionális magyar konyha és a népzene autentikus találkozási pontja. A levegőben a látványkemencében sült rétes illata keveredik a „Jó ebédhez szól a nóta” dallamaival, melyről augusztus 18-20. között többek között Lakatos Miklós Zenekara gondoskodik, de a zenei kínálatban a Zűrös Banda balkáni ritmusai és a Pravo zenekar is helyet kap, az ünnepi hangulatot pedig Pál István Szalonna és Bandájának jubileumi koncertje koronázza meg. A gasztronómiai élményeket a Budai Várban történelmi utazás egészíti ki: a Hősök Útja (aug. 20.) programján hagyományőrzők keltik életre a magyar történelem sorsfordító pillanatait, így testközelből élhető át a nándorfehérvári diadal, az egri nők hősies helytállása és Muhr Ottmár önfeláldozó tettének története is.