Ünnepi nyitvatartás: már tudjuk, mikor lesznek zárva a boltok augusztus 20-án – nyilatkozott a Lidl, a SPAR, az Aldi és a többiek is

Augusztus 20. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Magyarországon. 2025-ben nem lesz az államalapítás ünnepe miatt hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Munkanap-áthelyezésre nem kell készülnünk, arra azonban érdemes számítani, hogy a tömegközlekedésben változások lesznek, ahogy a boltok nyitvatartásában is. Ez utóbbit gyűjtöttük össze.

Augusztus 20-án a boltok többsége nem lesz nyitva / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A SPAR tájékoztatása szerint szerdán a boltjai zárva lesznek, a hét többi napján a megszokott időben várják a vásárlókat. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen. A Penny közleményben tudatta, hogy üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Hozzátették, hogy a szünnap környéke remek alkalom lehet arra, hogy a családok beszerezzék az iskolakezdéshez szükséges alapfelszereléseket. A Tesco is azt a tájékoztatást adta, hogy valamennyi üzlete (hipermarketek és szupermarketek egyaránt) zárva tartanak szerdán. A Lidl egységei szintén nem lesznek nyitva augusztus 20-án, a többi napon azonban változatlan időben látogathatóak. Az Aldi boltjai is zárva lesznek a nemzeti ünnepen. A CBA és Príma üzleteknél is azt olvashatjuk, hogy szerdán nem nyitnak ki. Az Auchan szintén arról tájékoztatott, hogy áruházai az államalapítás ünnepén zárva tartanak.

Nemcsak a kiskereskedelmi láncokat nem kereshetjük fel az ünnepen, a lakberendezési és barkácsáruházak sem lesznek nyitva, az IKEA, az OBI és a Praktiker sem vár minket augusztus 20-án.

Augusztus 20.: több mint egytucatnyi tűzijáték és különleges fagylaltok várják a vendégeket a Balatonnál

Nemzeti ünnepünkön boltban vásárolni nem tudunk, azonban több vendéglátó egység, étterem vagy épp fagylaltozó is néhol meghosszabbított nyitvatartással várja a vendégeket. A Balatonnál évek óta kiemelkedő vendégforgalmat hoz ez a nap, így nem meglepő, hogy széles kínálattal várják augusztus 20-án a vendégeket a tó körüli fagylaltozók.

Tizennégy balatoni településen lesz tűzijáték idén. De nem csupán tűzijátékban, fagylaltban sem lesz hiány a magyar tenger mellett, a rengeteg vendéget vonzó augusztus 20-i ünnepen a fagyizók széles választékkal és többfelé meghosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket, különlegesnél különlegesebb hűs édességekkel.