Augusztus 20
nemzeti ünnep
bolt

Ünnepi nyitvatartás: már tudjuk, mikor lesznek zárva a boltok augusztus 20-án – nyilatkozott a Lidl, a SPAR, az Aldi és a többiek is

Az államalapítás ünnepe 2025-ben szerdára esik. Augusztus 20-án a korábbi évekhez hasonlóan módosul a hazai kiskereskedelmi láncok nyitvatartása.
VG
2025.08.18, 11:29
Frissítve: 2025.08.18, 11:34

Augusztus 20. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Magyarországon. 2025-ben nem lesz az államalapítás ünnepe miatt hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Munkanap-áthelyezésre nem kell készülnünk, arra azonban érdemes számítani, hogy a tömegközlekedésben változások lesznek, ahogy a boltok nyitvatartásában is. Ez utóbbit gyűjtöttük össze.

KSH kisker kiskereskedelem élelmiszerár, infláció, drágulás, GVH árfigyelő, árrésstop, áfa-visszatérítés pünkösdi nyitvatartás, boltzár hosszú hétvége Augusztus 20
Augusztus 20-án a boltok többsége nem lesz nyitva / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP
  1. A SPAR tájékoztatása szerint szerdán a boltjai zárva lesznek, a hét többi napján a megszokott időben várják a vásárlókat. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
  2. A Penny közleményben tudatta, hogy üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Hozzátették, hogy a szünnap környéke remek alkalom lehet arra, hogy a családok beszerezzék az iskolakezdéshez szükséges alapfelszereléseket.
  3. A Tesco is azt a tájékoztatást adta, hogy valamennyi üzlete (hipermarketek és szupermarketek egyaránt) zárva tartanak szerdán.
  4. A Lidl egységei szintén nem lesznek nyitva augusztus 20-án, a többi napon azonban változatlan időben látogathatóak.
  5. Az Aldi boltjai is zárva lesznek a nemzeti ünnepen.
  6. A CBA és Príma üzleteknél is azt olvashatjuk, hogy szerdán nem nyitnak ki.
  7. Az Auchan szintén arról tájékoztatott, hogy áruházai az államalapítás ünnepén zárva tartanak.

Nemcsak a kiskereskedelmi láncokat nem kereshetjük fel az ünnepen, a lakberendezési és barkácsáruházak sem lesznek nyitva, az IKEA, az OBI és a Praktiker sem vár minket augusztus 20-án.

