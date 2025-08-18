Ünnepi nyitvatartás: már tudjuk, mikor lesznek zárva a boltok augusztus 20-án – nyilatkozott a Lidl, a SPAR, az Aldi és a többiek is

Augusztus 20. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Magyarországon. 2025-ben nem lesz az államalapítás ünnepe miatt hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Munkanap-áthelyezésre nem kell készülnünk, arra azonban érdemes számítani, hogy a tömegközlekedésben változások lesznek, ahogy a boltok nyitvatartásában is. Ez utóbbit gyűjtöttük össze.
Nemcsak a kiskereskedelmi láncokat nem kereshetjük fel az ünnepen, a lakberendezési és barkácsáruházak sem lesznek nyitva, az IKEA, az OBI és a Praktiker sem vár minket augusztus 20-án.
Nemzeti ünnepünkön boltban vásárolni nem tudunk, azonban több vendéglátó egység, étterem vagy épp fagylaltozó is néhol meghosszabbított nyitvatartással várja a vendégeket. A Balatonnál évek óta kiemelkedő vendégforgalmat hoz ez a nap, így nem meglepő, hogy széles kínálattal várják augusztus 20-án a vendégeket a tó körüli fagylaltozók.
Tizennégy balatoni településen lesz tűzijáték idén. De nem csupán tűzijátékban, fagylaltban sem lesz hiány a magyar tenger mellett, a rengeteg vendéget vonzó augusztus 20-i ünnepen a fagyizók széles választékkal és többfelé meghosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket, különlegesnél különlegesebb hűs édességekkel.
