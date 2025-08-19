Kiderült, milyen időnk lesz az augusztus 20-i ünnepnapon

Augusztus 20-án, szerdán egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.
Az előrejelzés szerint az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében a nemzeti ünnepen napközben még száraz légtömeg alakítja Magyarország időjárását, majd estétől egy úgynevezett meleg, nedves szállítószalag hatására az ország északnyugati felén már labilizálódik a légkör.
A HungaroMet szerint tehát augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell számítani élénk déli, délnyugati széllel,
a csúcshőmérséklet 29–34 Celsius-fok között alakul.
Azonban a nap második felében nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik, és kora estétől az ország északnyugati felében már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Összességében azonban éjfélig még kevés helyen fordulhatnak elő azokban a vármegyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Az előrejelzés szerint az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés is kísérheti.
A HungaroMet Zrt. szerdára Somogy, Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Nógrád vármegyére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki zivatar kialakulásának veszélye miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.