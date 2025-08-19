Ez most a magyarok kedvenc új autója: tömegek vásárolták meg – itt a friss eladási ranglista

Idén az év első felében 66 098 darab új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest a Datahouse adatai szerint. A piacon jelentős különbségek voltak a márkák között, a magyar vásárlók körében a Toyota, Suzuki és Skoda voltak a legnépszerűbbek.

Élénkült az újautó piac az első fél évben Magyarországon, a legnépszerűbb márka a Suzuki volt / Fotó: Zavatskiy Aleksandr / shutterstock

Az első félévben a legnépszerűbb autómárkának a Suzuki számított több mint 7 400 eladott járművel, így a piaci részesedése meghaladta a 11 százalékot. A második helyen a Toyota állt körülbelül 7 000 darabbal és 10,6 százalékos piaci részesedéssel. A harmadik legkedveltebb márka a Skoda volt több mint 5 800 eladott autóval, ami hozzávetőlegesen 9 százalékos piaci részesedést jelentett.

A kedvenc modellek az első félévben többek között a Suzuki S-Cross (3289 értékesített darab), a Skoda Octavia (3077 darab), a Suzuki Vitara (2839 darab), a Nissan Qashqai J12 (2286 darab), a Kia Ceed (1844 darab), a Dacia Duster (1535 darab) és Toyota Corolla (1351 darab) voltak.

A vevők előnyben részesítették a sportcélú haszonjárműveket (SUV), mivel a legnépszerűbb kategóriák között három SUV is szerepelt, amelyek együttesen a piac 57 százalékát tették ki június végéig. A hajtásláncok tekintetében a dízel autókból 8015 darabot helyeztek forgalomba, ami a teljes piac 12,13 százalékát tette ki, míg elektromos autóból 5219 darab (7,9 százalék) fogyott, vagyis a dízel még mindig kelendőbb.

A legnépszerűbb autómárkák Magyarországon az első félévben az eladott darabok alapján (zárójelben a piaci részesedés mértéke)

Suzuki – 7 431 darab (11,24 százalék) Toyota – 7 009 darab (10,6 százalék) Skoda – 5 862 darab (8,87 százalék) Volkswagen – 4 812 darab (7,28 százalék) Ford – 4 666 darab (7,06 százalék) Kia – 4 241 darab (6,42 százalék) Nissan – 3 578 darab (5,41 százalék) Dacia – 3 286 darab (4,97 százalék) Renault – 2 757 darab (4,17 százalék) Hyundai – 2 443 darab (3,7 százalék)