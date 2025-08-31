Olcsóbb lesz az online autópálya-matrica, de nem mindegy, hol vesszük

Megszűnik hétfőtől a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésében egy új törvény előírásainak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni – írja az Autópálya Matrica.
Nem árt azonban figyelni, és a megbízható, hivatalos magyar oldalakon vásárolni – figyelmeztetnek a honlap szakértői, akik azt javasolják az autósoknak, hogy
online e-matrica vásárlásakor a honlapon vagy mobilalkalmazásban keressék a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logóját.
Mivel ezentúl az online viszonteladók a vevők által megfizetett kényelmi díj helyett a vásárlások után a szolgáltatótól kapják a jutalékot (továbbértékesítési díjat), ezért jókora átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítésében – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.
Éppen ezért a megbízható online platformok szerepe még inkább felértékelődik: érdemes azokat a weboldalakat keresni, ahol a vásárlás és a tájékoztatás mellett egyéb, ingyenes extrákat is kínálnak.
Egyes viszonteladó partnereknél elérhető például a 0–24 órában működő telefonos ügyfélszolgálat, a többnyelvű weboldal és ügyintézés, vannak naprakész információk a hazai és az európai közlekedési változásokról, tudnivalókról, elérhetők matricatervezők és -kalkulátorok, továbbá a szolgáltatások fejlesztése, az autósok igényeinek feltérképezése érdekében rendszeresen végeznek felméréseket és kutatásokat.
Ezek az extrák már eddig is nagyban hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez, ezért az autósok azzal tudják segíteni a pluszszolgáltatások fejlesztését, ha olyan platformokon vásárolnak, ahol ezeket most is kiemelten kezelik – hívta fel a figyelmet az Autópálya Matrica.
A szakportál felmérései szerint évről évre annak ellenére szorul vissza a benzinkutas értékesítés, hogy a fizikai vásárlásnál eddig sem volt kényelmi díj. A tévesztések nagyobb aránya miatt azonban ott magasabb a büntetések kockázata is, például az elírt rendszámok és dátumok vagy az elveszett, megrongálódott nyugták miatt.
Ezzel szemben a digitálisan kapott számlát és a matrica érvényességét visszaigazoló e-mailt könnyű visszakeresni, valamint online vásárlásnál elkerülhető a sorban állás is. Mindezek az előnyök – és az egyéb pluszszolgáltatások – szeptember 1-jétől az autósok számára díjmentesen elérhetők.
