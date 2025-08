Nem engedi el a Balaton kezét a kormány: a jövőre is gondol az új döntés

Újraindulhat másfél milliárd forintos keretösszegből a Balaton átfogó fenntarthatósági programja és a tó kotrását október végéig el kell kezdeni – jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Révfülöpön.

A Balaton fenntarthatósági programja folytatódik / Fotó: MTI / MTVA

A tárcavezető a Balaton partján tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a területfejlesztési és az energiaügyi minisztérium közös előterjesztését fogadta el a kormány. Bár Navracsics Tibor szerint a tó vízminősége továbbra is kiváló, a turisták továbbra is nagyszerű élményekben részesülhetnek, a jövőre is gondolni kell, ugyanis szaporodnak a Balaton fenntarthatóságát érintő figyelmeztető jelek.

A Balaton fenntarthatósága közös érdek

A miniszter szerint továbbra is érvényben van a Balaton fenntarthatóságáról szóló, 2021-ben elfogadott kormányhatározat, amely a közép- és hosszú távú cselekvési tervekről szól, ezt egészíti ki a mostani kormányhatározat egy rövid távú cselekvési programmal. Hozzátette, hogy saját géppark hiányában a kotrás külső vállalkozók bevonásával történik. Szeptember végéig le kell bonyolítani az előkészületeket, köztük a közbeszerzést is.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a Balaton nemcsak üdülő-, hanem lakóhely is, és az ott élőknek is nagyon fontos a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincs megőrzése.

Éppen ezért döntött úgy kormány, hogy újraindítja azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát.

A tárcavezető ismertette, hogy a másfél milliárd forintos keretösszegből az Energiaügyi Minisztérium irányításával és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakmai felügyeletével, valamint a Balatoni Szövetséggel partnerségben elindul újra a kotrási program. Ennek célja az iszapcsapdák és egyes öblök kitisztítása. Reményét fejezte ki, hogy a kotrással megelőzhetők azok az ökológiai jelenségek és esetleges veszélyek, melyek az algásodás vagy a mostani árvaszúnyog-invázió kapcsán már érezhetők voltak.

Az elején meg kell fogni a negatív folyamatokat

Navracsics Tibor szerint még időben vagyunk, és ha az elején meg tudjuk fogni a negatív folyamatokat a cselekvési tervvel, akkor a Balaton megmarad fenntartható, gyönyörű és rendkívül jó minőségű ökológiai térségnek. Felidézte, hogy legutóbb 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben volt vízminőségvédelmi kotrás a tóban, összesen mintegy négymilliárd forint értékben, és elmondta azt is, hogy az újraindított kotrások jövőbeni folytatásának ütemezéséről az Energiaügyi Minisztérium dönt.