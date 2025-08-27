Kihirdették a Magyar Közlönyben, megjelent a Balaton új szabályozása: mostantól mindent megváltoztat a kormány rendelete

Valódi mérföldkőhöz érkezett a Balaton védelme, mivel a Magyar Közlönyben megjelent a tó vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet (BATÉK). Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerda esti közleményéből.

Új időszámítás a Balatonnál: első a természeti értékek és a közhasználatú területek védelme / Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A szaktárca tájékoztatójában Lánszki Regő főépítész kiemelte, hogy a Balaton páratlan természeti örökségünk, amelynek megóvása közös felelősségünk. A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát. A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent.

Ezek változhatnak a Balaton környékén

Az új rendelet szerint összességében nagyjából 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat. Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelölt ki a szaktárca, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.

Kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak.

Lánszki Regő hangsúlyozta, hogy a BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. A szabályozással megteremtetik a feltételeit annak, hogy a magyar tenger egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény.

