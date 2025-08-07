Mi történhetett? Költözik Magyarország egyik leghíresebb üzletembere, váratlanul eladja a villáját – döbbenetes az ára, de videón látszik a felfoghatatlan luxus

Igazi különlegességre bukkanhattak a napokban azok, akik az ingatlanhirdetéseket böngészték. Kecskemét legelőkelőbb lakóparkjában, a családi házak között ugyanis egy 850 négyzetméteres lakóterű házat árulnak. Az extra felszereltségű ingatlan Balogh Levente otthona, ezt az információt megerősítették a Világgazdaságnak az erre rálátó ingatlanpiaci források is.

Balogh Levente árulja kecskeméti villáját / Fotó: ingatlan.com

Az ingatlan.com ingatlanközvetítő portál leírása szerint a ház nem csupán egy ingatlan, hanem egy egyedi prémium életstílust biztosító lakóhely, amely életre szóló élményeket kínál új tulajdonosának.

Az ismertető alapján a ház mór stílusban épült, és világhírű épületek inspirálták. A korlátok kovácsoltvasból készültek, 24 karátos arany restaurálással. Kecskemét belvárosától csupán 5 percre, az autópálya felhajtótól pedig 10 percre található.

Igazi luxusban élt a milliárdos

A ház két bejáratú, modern csúszó bejárati kapukkal rendelkezik, amelyek nemcsak a biztonságot, hanem a kényelmet is szolgálják. Riasztórendszer és a kiépített kamerarendszerrel is felszerelték, hogy tulajdonosa biztonságban és nyugodtan élvezhesse az otthon töltött időt.

A három szintes villa 1143 négyzetméteres telken fekszik. A 850 négyzetméteres beépített lakótér 3 szinten a legmagasabb szintű kényelemre tervezett, ahol a fűtés-hűtés rendszert három hőszivattyú, valamint gáz-cirkó biztosítja. Minden helyiség padló- és falfűtéssel, mennyezeti hűtéssel, valamint külön szabályzóval rendelkezik.

Öt exkluzív hálószobája saját fürdőszobával és gardróbbal várja a legnagyobb kényelmet keresőket. A nappali galériás, nagy belmagasságú. A földszinten található Versace hideg burkolatok és Siciz mozaik díszítések, melyekben 24 karátos arany berakások vannak. A szuterén szint ugyan jelenleg befejezésre vár, azonban a tervekben szerepel egy mozi szoba, egy SPA részleg és boros pince kialakítása is.

Az Otthon Start programmal nem csaphatunk le Balogh Levente házára

A kertben több körös öntöző és csepegtető rendszer biztosítja a növények optimális ellátását. A luxus ingatlan részét képezi egy tágas, két autó számára kialakított, teljesen zárt garázs, amely maximális biztonságot nyújt az autók tulajdonosai számára. A garázs korszerű, automata kapuval rendelkezik, amely távirányítással működtethető, időjárásálló burkolattal van ellátva. A garázsból közvetlen bejárat nyílik a főépületbe, ami lehetővé teszi az egyszerű és elegáns közlekedést, még esős vagy havas időben.