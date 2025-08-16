Deviza
Balszerencse sújtja a MÁV-ot: most egy motorvonat hibásodott meg - nemrég állt helyre az online jegyvételi rendszer

Meghibásodott motorvonat miatt pótlóbuszok szállítják az Intercity utasait a pécsi vonalon.
VG
2025.08.16, 16:51
Frissítve: 2025.08.16, 16:55

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani a pécsi fővonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.

Keszthely,,Hungary,-,October,21,,2023:,Máv,Hungarian,Train,Carriage vonat, vasút MÁV
Fotó: Shutterstock

Azt írták, hogy a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom.

A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - olvasható a tájékoztatásban.

Nncs egy órája annak, hogy arról számolhattunk be: ismét működnek az online jegyértékesítési felületek a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen – közölte a Mávinform szombaton délután a honlapján.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szombat délelőttől egy rendszerhiba miatt nem működtek a felületek, és a hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetett jegyet venni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
