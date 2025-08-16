Balszerencse sújtja a MÁV-ot: most egy motorvonat hibásodott meg - nemrég állt helyre az online jegyvételi rendszer

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani a pécsi fővonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.
Azt írták, hogy a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom.
A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - olvasható a tájékoztatásban.
Nncs egy órája annak, hogy arról számolhattunk be: ismét működnek az online jegyértékesítési felületek a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen – közölte a Mávinform szombaton délután a honlapján.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szombat délelőttől egy rendszerhiba miatt nem működtek a felületek, és a hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetett jegyet venni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.