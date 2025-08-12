Furcsa levonások a nagy magyarországi banknál: van rá magyarázat, megszólalt a pénzintézet – ezeket az ügyfeleket érinti

Válaszolt lapunknak és részletesen megmagyarázta a K&H Bank, hogy miért került sor az elmúlt napokban furcsának tűnő levonásokra az ügyfelek számláján.
Ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten több bank ügyfelei is panaszkodtak különböző levonásokra. Ezek egy részt külső okokra lehetett visszavezetni, de a K&H kapcsán másról volt szó.
Olvasónk arra lett figyelmes, hogy a napokban a K&H Bank kétszer is levont tőle sms-szolgáltatási díjakat, méghozzá „Terhelés Helyesbítés” megjelöléssel, bár úgy tudta, hogy a pénzintézet korábban ideiglenesen nem szedte be ezeket. Most azonban úgy tűnik, hogy egyes hónapokra utólagosan számolták fel a költséget.
A lapunkhoz eljutott esetben két, egymáshoz közeli időpontban is megterhelte a K&H a bankszámlát a nap folyamán:
Meglepett a két tétel, hiszen egyáltalán nem értettem, hogyan merültek fel egyszerre – fogalmazott a bank ügyfele. Már akkor volt azonban annak nyoma a közösségi médiában, hogy nem teljesen váratlan fejlemény következett be.
Egyes kommentek szerint ugyanis a K&H korábban e-mailben jelezte, hogy februártól májusig nem terhelik az sms-értesítések díját, júliustól szeptemberig viszont havonta egy-egy elmaradt díjat utólag levonnak. A hirtelen duplázódó tétel, valamint a szokatlan „helyesbítés” megjelölés azonban sokak számára nem volt egyértelmű, az erről szóló tájékoztatás pedig látszólag sokakat elkerült.
Most azonban immáron rendelkezésre áll a hivatalos válasz. A K&H Bank a napokban azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire.
Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonja le a bank.
Az első összevont terhelés 2025. június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta kerül sor a további díjak utólagos terhelésére. "Külön ügyfélértesítést júniusban küldött a pénzintézet. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk, és köszönjük ügyfeleink megértését" – fogalmazott a pénzintézet.
Csakhogy felmerült két további kérdés is, miután a K&H-s olvasóinktól azt az információt kaptuk, hogy nem találják a vonatkozó értesítés nyomát.
A bank azt válaszolta, hogy tájékoztatta azokat az ügyfeleket, akiknél a Mobilinfo szolgáltatás utólagos díjterhelése meghaladta az 1 000 forintot. Vagyis akiknél ez nem állt fenn, ők nem kaptak értesítést a K&H-tól.
Az is kiderült, hogy a jövőben nem tervez ilyet a pénzintézet. "A díjterhelés technikai okok miatt maradt el, melyet most pótoltuk" – zárta nyilatkozatát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.