Furcsa levonások a nagy magyarországi banknál: van rá magyarázat, megszólalt a pénzintézet – ezeket az ügyfeleket érinti

Külön ügyfélértesítést is küldtek. Most elnézést kérnek az esetleges kellemetlenségekért, amit a banki levonások okozhattak. Részletesen kiderült, mi okozta a történteket.
Hecker Flórián
2025.08.12, 18:13
Frissítve: 2025.08.12, 18:33

Válaszolt lapunknak és részletesen megmagyarázta a K&H Bank, hogy miért került sor az elmúlt napokban furcsának tűnő levonásokra az ügyfelek számláján.

K&H Bank. banki levonások
Banki levonások: furcsa, de van magyarázat a K&H-nál / Fotó: Kallus György /  Világgazdaság

Ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten több bank ügyfelei is panaszkodtak különböző levonásokra. Ezek egy részt külső okokra lehetett visszavezetni, de a K&H kapcsán másról volt szó.

Olvasónk arra lett figyelmes, hogy a napokban a K&H Bank kétszer is levont tőle sms-szolgáltatási díjakat, méghozzá „Terhelés Helyesbítés” megjelöléssel, bár úgy tudta, hogy a pénzintézet korábban ideiglenesen nem szedte be ezeket. Most azonban úgy tűnik, hogy egyes hónapokra utólagosan számolták fel a költséget.

A lapunkhoz eljutott esetben két, egymáshoz közeli időpontban is megterhelte a K&H a bankszámlát a nap folyamán:

  • először 11:24-kor vontak le tőle 4785 forintot,
  • majd 13:45-kor újabb 5170 forintot „Terhelés Helyesbítés” szöveggel.

Meglepett a két tétel, hiszen egyáltalán nem értettem, hogyan merültek fel egyszerre – fogalmazott a bank ügyfele. Már akkor volt azonban annak nyoma a közösségi médiában, hogy nem teljesen váratlan fejlemény következett be.

Egyes kommentek szerint ugyanis a K&H korábban e-mailben jelezte, hogy februártól májusig nem terhelik az sms-értesítések díját, júliustól szeptemberig viszont havonta egy-egy elmaradt díjat utólag levonnak. A hirtelen duplázódó tétel, valamint a szokatlan „helyesbítés” megjelölés azonban sokak számára nem volt egyértelmű, az erről szóló tájékoztatás pedig látszólag sokakat elkerült.

Banki levonások: furcsa, de van magyarázat a K&H-nál

Most azonban immáron rendelkezésre áll a hivatalos válasz. A K&H Bank a napokban azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire.

Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonja le a bank.

Az első összevont terhelés 2025. június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta kerül sor a további díjak utólagos terhelésére. "Külön ügyfélértesítést júniusban küldött a pénzintézet. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk, és köszönjük ügyfeleink megértését" – fogalmazott a pénzintézet.

Csakhogy felmerült két további kérdés is, miután a K&H-s olvasóinktól azt az információt kaptuk, hogy nem találják a vonatkozó értesítés nyomát.

  1. Milyen formában tájékoztatták a K&H ügyfeleit, illetve ez mindenkit érintett-e vagy csak bizonyos ügyfeleket?
  2. Valamit kell-e számítani a jövőben hasonló eseményekre, vagy ezzel ez a körülmény rendeződött?

A bank azt válaszolta, hogy tájékoztatta azokat az ügyfeleket, akiknél a Mobilinfo szolgáltatás utólagos díjterhelése meghaladta az 1 000 forintot. Vagyis akiknél ez nem állt fenn, ők nem kaptak értesítést a K&H-tól. 

Az is kiderült, hogy a jövőben nem tervez ilyet a pénzintézet. "A díjterhelés technikai okok miatt maradt el, melyet most pótoltuk" – zárta nyilatkozatát.

